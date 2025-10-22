Alerta importaciones: el Gobierno inicia investigación por dumping a motores chinos







La medida fue dispuesta por el Ministerio de Economía y deja sin efecto temporalmente los derechos antidumping vigentes mientras se realiza la investigación.

El Ministerio de Economía analiza las importaciones de motores eléctricos chinos para lavarropas.

El Ministerio de Economía, a través de la Resolución 1622/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, declaró procedente la apertura de un examen por expiración de plazo y cambio de circunstancias de las medidas antidumping impuestas en 2020 sobre la importación de motores eléctricos para lavarropas originarios de la República Popular China.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La disposición, firmada por el ministro Luis Caputo, establece que durante el desarrollo del procedimiento no se mantendrán vigentes los derechos antidumping que habían sido fijados hace cinco años por el entonces Ministerio de Desarrollo Productivo.

exportacion-696x348 Se incluyen motores monofásicos, asincrónicos y universales de 110 a 240 volts y 37,5 a 750 watts. El examen se aplicará a los “motores de corriente alterna, monofásicos, asincrónicos” y a los “motores eléctricos universales” para tensiones de entre 110 y 240 voltios y potencias de entre 37,5 y 750 watts, utilizados en lavarropas, que ingresan al país bajo las posiciones arancelarias 8501.10.29, 8501.10.30, 8501.20.00 y 8501.40.19 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).

Según el texto oficial, la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) determinó que existen elementos suficientes que justifican la reapertura de la investigación, ante la posibilidad de que la eliminación de los derechos vigentes provoque una repetición del daño a la producción nacional.

aviso_333230 Impacto en la industria nacional El organismo señaló que entre 2022 y 2024 la producción de la empresa peticionante, Weg Equipamientos Eléctricos SA, cayó un 44%, mientras que las ventas internas se redujeron un 73% en el período enero-julio de 2025 respecto del mismo lapso del año anterior. Además, el uso de la capacidad instalada descendió del 41% al 15%, con una baja constante en el empleo.

El informe de la CNCE también detectó un margen de dumping promedio del 56,17% en las exportaciones de motores chinos a la Argentina y un margen de recurrencia del 32,94% considerando los envíos a Chile como mercado de referencia. H1Qvvl4NG_1256x620__2 Se registró un 56,17% en exportaciones desde China y 32,94% considerando Chile como referencia. El Ministerio de Economía dispuso que el período de análisis para la determinación de dumping será el comprendido entre agosto de 2024 y julio de 2025, mientras que el examen del daño a la industria nacional abarcará desde enero de 2022 hasta julio de 2025. Las partes interesadas podrán acceder a los cuestionarios para participar en el procedimiento a través del sitio web de la CNCE (www.argentina.gob.ar/cnce/cuestionarios) y tendrán un plazo de 30 días desde la publicación de la resolución para presentar la documentación y pruebas correspondientes.