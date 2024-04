El tenso encuentro que tuvieron Esteban Trebucq y Luis Majul en la radio

Un tenso momento se vivió en la radio El Observador 107.9 entre los periodistas Esteban Trebucq y Luis Majul. La situación se dio cuando el conductor de "La Cornisa" ingresó al estudio y comenzó a intercambiar señas con el ex crónica, quien dijo: "bueno no hagas caras Majul, me tengo que ir" y arrojó los auriculares sobre la mesa.