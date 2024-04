Empresa periodística salteña pide el Procedimiento Preventivo de Crisis

El secretario general del SIPRENSAL, Fernando Díaz, señaló que, hasta este domingo no tenían aún notificación formal del PPC y aclaró que “es un recurso contemplado por la Ley de Empleo 24.013 que permite a las empresas suspender o despedir personal ante una disminución del trabajo por fuerza mayor o por causas no imputables al empleador. Esto no quiere decir que sin indemnizar y en cuotas”.