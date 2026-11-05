El urgente aviso de ARCA por nuevas estafas virtuales a través de mails falsos

La advertencia alcanza a contribuyentes que reciben mensajes sobre supuestas deudas y trámites pendientes. La agencia explicó cómo reconocerlos y denunciarlos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) advirtió sobre una nueva circulación de correos electrónicos falsos que usan el nombre, logo e identidad visual del organismo para engañar a los usuarios. Los mensajes informan sobre supuestas deudas, auditorías o trámites pendientes y buscan que los destinatarios entreguen información privada o hagan pagos.

La advertencia fue difundida por el organismo el miércoles 4 de noviembre , después de detectar nuevos casos de phishing, una modalidad de fraude digital que suplanta la identidad de instituciones y empresas para conseguir contraseñas, datos bancarios y otra información confidencial.

Los correos pueden presentar el logo de ARCA, colores similares a los de la página oficial e incluso incorporar direcciones de remitentes que imitan las casillas institucionales. El contenido suele advertir sobre una obligación tributaria, una deuda pendiente o una irregularidad que requiere una respuesta inmediata.

El objetivo es llevar al destinatario a entrar en un enlace, descargar un archivo o completar un formulario con información personal. De esa manera, los estafadores pueden obtener credenciales de acceso, datos bancarios y claves que después podrían utilizar para realizar operaciones sin autorización.

Uno de los puntos centrales de la advertencia oficial es que ARCA nunca solicita pagos ni datos personales por correo electrónico . La agencia aclaró que los mensajes legítimos que envía por esa vía solamente informan que existe una comunicación oficial disponible en el Domicilio Fiscal Electrónico del contribuyente.

Esto significa que un mail que reclama una transferencia, solicita los números de una tarjeta o exige completar datos para evitar una supuesta sanción no pertenece al organismo. Tampoco corresponde abrir enlaces o descargar documentos para resolver una deuda que aparece mencionada en esos mensajes.

Canales oficiales de comunicación de ARCA

El organismo también precisó cuáles son las vías que utiliza para comunicarse con los contribuyentes. Una de las aclaraciones más importantes alcanza a WhatsApp, las redes sociales y las llamadas telefónicas: ARCA no usa esos medios para reclamar deudas ni solicitar acciones vinculadas con trámites.

Entonces, si una persona recibe un mensaje de WhatsApp que exige regularizar una situación fiscal, o una llamada que reclama una transferencia para evitar una sanción, hay que desconfiar. La misma precaución corresponde a los perfiles de redes sociales que se presentan como representantes de la agencia.

Se pueden revisar las comunicaciones desde la aplicación de ARCA para celulares. El organismo establece que las notificaciones oficiales se encuentran disponibles en el Domicilio Fiscal Electrónico y en su aplicación, por lo que no son necesarios enlaces enviados por terceros para comprobar si existe una obligación pendiente.

La agencia también advierte que sus correos electrónicos y otros mensajes no están firmados con el nombre particular de un supuesto empleado. Por eso, una comunicación que incluya la firma de una persona que se presenta como funcionario de ARCA puede ser otro indicio de suplantación de identidad.

Quienes reciban un mensaje sospechoso pueden denunciarlo mediante el correo [email protected]. Para que el área técnica pueda analizar su origen, la agencia solicita adjuntar el encabezado completo del correo electrónico, sin modificaciones. La denuncia debe estar vinculada puntualmente con una comunicación que suplante la identidad del organismo.

Antes del reporte, es importante guardar el mensaje original y evitar interactuar con su contenido. No hay que abrir archivos adjuntos, completar formularios ni ingresar información en las páginas a las que redirigen los enlaces.

Si el contribuyente ya entregó sus datos en una página sospechosa, debe cambiar sus credenciales de acceso y comunicarse con su entidad bancaria si proporcionó información financiera. También se recomienda revisar los movimientos de las cuentas para detectar operaciones que no haya realizado.