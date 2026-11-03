ARCA confirmó las escalas del monotributo de noviembre 2026 y cuánto hay que pagar según cada categoría

El cuadro oficial contempla once niveles, con diferencias en los importes para quienes prestan servicios y quienes venden productos.

Los importes actuales rigen desde agosto y se mantienen durante noviembre. La cuota mensual depende de la actividad y del nivel de ingresos declarado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) mantiene vigentes durante noviembre las escalas del Monotributo que empezaron a aplicarse el 1° de agosto . Los valores establecen cuánto debe pagar cada contribuyente y cuál es el límite de ingresos anuales permitido para permanecer en cada categoría.

La actualización alcanza a las once categorías del régimen, desde la A hasta la K. Los importes mensuales no son iguales para todas las actividades : a partir de la categoría C, la cuota presenta diferencias entre quienes prestan servicios y quienes se dedican a la venta de cosas muebles. En noviembre no se aplica un nuevo aumento, por lo que continúan los montos establecidos para el segundo semestre.

Los límites de facturación anual establecen hasta cuánto puede ingresar un monotributista para permanecer en cada categoría . Desde agosto, el tope de la A quedó en $12.009.410,45, mientras que el máximo de la K alcanza los $126.610.838,75. Los valores intermedios aumentan en línea con cada nivel del régimen.

El importe mensual reúne tres componentes : el impuesto integrado, el aporte jubilatorio al Sistema Integrado Previsional Argentino y la contribución a la obra social. El monto final cambia según la categoría y el tipo de actividad declarada . Los valores totales vigentes para noviembre son los siguientes:

Categoría A: $49.527,18

Categoría B: $56.379,08

Categoría C: $66.020,12

Categoría D: $84.612,93

Categoría E: $119.811,45

Categoría F: $150.784,21

Categoría G: $230.312,94

Categoría H: $522.706,68

Categoría I: $963.747,86

Categoría J: $1.167.299,76

Categoría K: $1.614.446,04

Venta de cosas muebles

Categoría A: $49.527,18

Categoría B: $56.379,08

Categoría C: $64.530,58

Categoría D: $82.564,81

Categoría E: $108.267,51

Categoría F: $129.930,65

Categoría G: $158.815,05

Categoría H: $317.895,01

Categoría I: $474.992,78

Categoría J: $580.793,69

Categoría K: $702.103,24

Los montos pueden variar en situaciones particulares. ARCA contempla excepciones para ciertos contribuyentes que no deben ingresar alguno de los componentes de la cuota, como ciertos jubilados, menores de 18 años y personas obligadas a aportar a otro régimen previsional. Los jubilados, además, están exceptuados del aporte a la obra social.

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Cuándo es la próxima recategorización del monotributo

La próxima recategorización semestral vence el 5 de febrero de 2027. Para saber si corresponde cambiar de categoría, los contribuyentes deberán revisar los parámetros de su actividad durante los últimos 12 meses y compararlos con los límites establecidos por ARCA.

La evaluación incluye los ingresos brutos acumulados, los alquileres devengados, la superficie utilizada para trabajar y la energía eléctrica consumida. Si alguno de esos valores supera el máximo de la categoría actual o queda por debajo del mínimo, el contribuyente debe hacer el trámite y seleccionar el nivel que se ajuste a su actividad.

La gestión se completa desde el portal Monotributo de ARCA, con CUIT y clave fiscal. El sistema también ofrece una modalidad simplificada que muestra la facturación anual registrada para facilitar el cálculo. Quienes mantienen los mismos parámetros continúan en su categoría. Tampoco deben recategorizarse quienes tienen menos de seis meses de actividad.

Si un contribuyente no actualiza su situación cuando corresponde, ARCA puede gestionar una recategorización de oficio al detectar diferencias entre la categoría declarada y los movimientos registrados, como compras, gastos o acreditaciones bancarias. La notificación se envía al Domicilio Fiscal Electrónico y el organismo contempla un plazo para presentar una apelación si el titular no está de acuerdo con el cambio.