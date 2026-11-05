Sidra Rama Caída entró en concurso de acreedores: acumula 800 cheques rechazados por más de $2.100 millones

La Justicia de Mendoza abrió el proceso tras la presentación del presidente de la histórica sidrera, Marcos Martínez. La firma busca reorganizar sus deudas, mientras que sus acreedores tendrán plazo hasta febrero de 2027 para verificar sus créditos.

La histórica sidrera mendocina Rama Caída , una empresa de San Rafael que también se dedica a la elaboración de vinos y cerveza, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, acorralada por millonarias deudas. La Justicia provincial autorizó el procedimiento, mientras que los registros del Banco Central (BCRA) muestran que la compañía acumula 812 cheques rechazados por más de u$s1.600.000.

La decisión fue adoptada por Mariela Selvaggio, jueza del Juzgado de Procesos Concursales de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza , luego de que el presidente de la firma, Marcos Martínez, se presentara ante el tribunal y reconociera que la empresa se encontraba en cesación de pagos. A partir de la resolución, los acreedores podrán presentar sus solicitudes de verificación de créditos hasta el 2 de febrero de 2027 , fecha establecida por la Justicia para avanzar en el reconocimiento de las obligaciones pendientes.

La magnitud de los problemas de Rama Caída también se refleja en la Central de Cheques Rechazados del BCRA. Según los registros consultados el 3 de noviembre, la empresa contabiliza 800 documentos rechazados por más de $2.100 millones.

De esa cantidad, 727 cheques permanecen impagos y representan $2,18 millones , mientras que los 85 restantes fueron abonados posteriormente, por un monto de $354.700. Los rechazos se registraron entre febrero de 2022 y octubre de 2026, aunque las dificultades se concentraron especialmente durante este último año .

La resolución judicial también contempla distintas medidas sobre el patrimonio de Rama Caída. Entre ellas, la empresa deberá identificar las marcas comerciales que forman parte de sus activos , incluidas las vinculadas a sus sidras, los vinos de la línea Cepas de Rama Caída y la cerveza Del Pico. Además, la jueza ordenó conformar un comité de control que contará con la participación de un representante de los trabajadores.

Por otra parte, Marcos Martínez no podrá viajar al exterior sin comunicarlo previamente al juzgado, donde deberá informar cuánto tiempo permanecerá fuera del país. Las ausencias comunicadas no podrán superar los 40 días corridos y, en caso de necesitar un plazo mayor, el empresario deberá solicitar una autorización judicial.

Rama Caída: casi 80 años produciendo sidra

La historia de Rama Caída se remonta a mediados de la década de 1940, cuando la familia Martínez comenzó a desarrollar un emprendimiento dedicado a la elaboración de sidra en San Rafael, Mendoza. Inicialmente, se trataba de una producción basada en manzanas cultivadas en terrenos propios del Valle de Uco y de Rama Caída.

Con el paso de los años, la compañía incorporó la elaboración de vinos y cervezas, mientras mantenía a la sidra como uno de sus principales productos. Entre las marcas comercializadas por la firma se encuentran Rama de Oro, Cepas de Rama Caída, Frutados Fizz y La Salonera, además de distintas variedades de cerveza.

Los problemas económicos de Rama Caída tienen antecedentes que se remontan a más de una década. En marzo de 2014, la empresa reconoció atrasos en el pago de salarios y atribuyó la situación a una caída de las ventas y demoras en las cobranzas. El conflicto provocó una retención de tareas y derivó en un juicio laboral que, en septiembre de 2017, terminó con una sentencia favorable a un extrabajador de la firma.

En 2015, la empresa ya había quedado involucrada en un conflicto relacionado con el terreno y las instalaciones donde funcionaba su establecimiento industrial. En aquel momento, sus responsables explicaron que Rama Caída S.A. alquilaba el inmueble a Martínez Hnos. S.A., una sociedad vinculada a integrantes de la misma familia, pero jurídicamente independiente.

Un año después, Martínez Hnos. S.A. solicitó su propio concurso preventivo, cuya apertura fue dispuesta por la Justicia mendocina el 25 de abril de 2016. A diferencia del procedimiento actual, aquel expediente correspondía a la sociedad propietaria de las instalaciones, y no a Rama Caída S.A., responsable de la actividad comercial de la sidrera.

A pesar del antecedente, esta vez el problema parece ser mayor, ya que el concurso fue solicitado por la propia conducción de Rama Caída. La apertura del procedimiento no implica la quiebra ni el cierre de la fábrica, sino el inicio de una instancia judicial destinada a reorganizar sus compromisos económicos y alcanzar un eventual acuerdo con los acreedores.