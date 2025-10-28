SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de octubre 2025 - 14:00

PAMI cubre al 100% los tratamientos oncológicos: ¿Cómo puedo solicitar los medicamentos?

Los afiliados de la obra social pueden acceder a fármacos sin costo, atención preferencial, seguimiento personalizado y asesoramiento de especialistas.

El trámite para solicitar los medicamentos gratuitos puede realizarse a través del sitio web de PAMI o en una agencia presencial con turno previo. 

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social que brinda cobertura a más de 5 millones de jubilados y pensionados en Argentina. Con el objetivo de mejorar su calidad de vida, la entidad ofrece una cobertura total para los tratamientos oncológicos, garantizando que sus afiliados accedan a los medicamentos sin costo.

Gracias al Plan Integral de Cuidado y Tratamiento Oncológico (PICTO), los titulares reciben atención preferencial, con acceso a especialistas, seguimiento personalizado y acompañamiento durante todo el proceso. Así, este programa también busca ofrecer un cuidado que abarca desde la prevención y la detección temprana hasta el apoyo económico.

Medicamentos oncológicos de PAMI

En un contexto donde los tratamientos contra el cáncer son costosos, el PICTO de PAMI cubre al 100% los medicamentos. Esto incluye fármacos específicos indicados para distintos tipos de enfermedades, desde quimioterapia hasta procesos complementarios, siempre bajo la supervisión profesional y con receta electrónica obligatoria.

Al ingresar al programa, los afiliados pueden elegir entre los especialistas disponibles en el listado oficial de prestadores de oncología. Además, el plan ofrece:

  • Atención preferencial en consultas y estudios médicos.
  • Trámites simplificados y turnos más rápidos.
  • Acompañamiento psicooncológico durante todo el tratamiento.
  • Seguimiento personalizado a través de una central telefónica exclusiva.
  • Promoción de hábitos saludables y diagnóstico temprano.
Paso a paso: el trámite para solicitar los medicamentos oncológicos de PAMI

Solicitar los medicamentos oncológicos a través de PAMI es un proceso sencillo, que puede realizarlo el propio afiliado, un familiar o un apoderado, a través del sitio web oficial o en una agencia presencial con turno previo. Para esto, solo tenés que seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresá al sitio oficial de PAMI y dirigite al apartado “Trámites Web” con tu número de afiliado y contraseña.

  2. Seleccioná la opción de medicamentos oncológicos y completá el formulario de solicitud. Este requiere información sobre el tratamiento, tipo de cáncer y datos del médico especialista que indica los fármacos.

  3. Adjuntá la documentación requerida:

    • Documento Nacional de Identidad (DNI).

    • Credencial de afiliación a PAMI.

    • Receta electrónica del médico oncólogo.

    • Resumen de historia clínica y otros documentos respaldatorios indicados en el formulario.

  4. Antes de enviarlos, verificá que toda la información esté correcta y que los archivos se hayan cargado sin errores. Luego, recibirás un comprobante de recepción con un código de seguimiento.

