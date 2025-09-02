Confirmaron el inicio del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: su madre dijo que estará "en primera fila"







Gloria Romero celebró el comienzo del proceso y admitió que "no tenía fe de tener justicia".

Cecilia Strzyzowski, joven de 28 años que desapareció el 1 de junio de 2023 en Resistencia, Chaco.

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven asesinada en junio de 2023, ya tiene fecha confirmada y comenzará el 28 de octubre. Los principales apuntados por el crimen son su expareja, César Sena, y sus dos padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Luego de la definición del inicio del proceso, la madre de la víctima difundió un video en redes sociales donde aseguró que estará presente "en primera fila".

"Es algo que esperaba y que pensé que no iba a pasar, pensé que la gente de Capitanich iba a poner sus manos y que él mismo iba a proteger a esa gente. No tenía fe de tener justicia”, expresó Gloria Romero.

La mujer se mostró emocionada y, entre lágrimas, remarcó que la noticia del comienzo del juicio fue muy importante: "Ahora que está, lo pegué con toda el alma, todo lo que tengo para decir es gracias. Lo que tenga que vivir es revivir el trauma de haber perdido a mi hija y todo lo que esos hijos de puta le hicieron”.

De esta manera, confirmó que estará presente en el juicio para "ver la cara de esos hijos de puta cuando los condenen”.

Por último, agradeció a quienes acompañaron su reclamo y pidieron justicia junto a ella. Aseguró que estaba preocupada por un eventual estancamiento de la causa y celebró que haya avanzado: “Inclusive sé que este agradecimiento va también hasta la misma gente del Coqui (el exgobernador Jorge Capitanich), porque no han puesto palos en la rueda para que se haga este juicio. Así que se lo agradezco a todo el Chaco”.

Comienza el juicio contra el clan Sena: los detalles del proceso El juicio contra el clan Sena comenzará el 28 de octubre y estará a cargo del Tribunal Oral de Resistencia. Se prevé que dure 13 jornadas y que asistan a declarar testigos, peritos y la familia de la víctima. Las audiencias tendrán lugar los días 28, 29 y 30 de octubre, y 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, con inicio a las 7 horas. Las audiencias preliminares restantes, que definirán aspectos técnicos y procesales, se realizarán el 25 y 26 de agosto, y continuarán los días 2, 5, 9, 11, 15, 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre, todas se realizarán desde las 8 hasta las 16. César Sena está acusado de homicidio agravado, llegarán al debate y podrían recibir la pena de prisión perpetua. Por su parte, Emerenciano Sena y Marcela Acuña serán juzgados como partícipes necesarios Además, estarán entre los acusados Fabiana González, Griselda Reinoso, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo, todos ellos procesados por encubrimiento agravado.