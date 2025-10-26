Chaco: la alianza oficialista UCR-LLA retuvo el voto de confianza ante Fuerza Patria







La Libertad Avanza, referenciada en el gobernador Leandro Zdero, se impuso ajustadamente en las elecciones legislativas celebradas este domingo en el Chaco ante Fuerza Patria.

Ganador: Leandro Zdero, gobernador de Chaco.

La Libertad Avanza se impuso en las elecciones legislativas celebradas este domingo en el Chaco con el 45,6% de los votos, seguido por Fuerza Patria con el 43,7%, escrutadas el 94,79% de las mesas. El candidato a senador oficialista Juan Cruz Godoy venció de manera ajustada con el 44,1% de los sufragios, al exgobernador Jorge Capitanich (Fuerza Patria) quién logró el 43,4%.

En estos comicios nacionales se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. En el caso de Chaco, este año le corresponde elegir 4 diputados nacionales y 3 senadores nacionales.

Las elecciones legislativas chaqueñas estuvieron marcadas por el duelo entre la alianza UCR-LLA, referenciada en el gobernador Leandro Zdero, contra Fuerza Patria.

El oficialismo llevó de candidatos al Senado a Juan Cruz Godoy (presidente de la juventud de LLA del Chaco) y Silvana Schneider (vicegobernadora), mientras que el peronismo se apoyó en la figura del exgobernador de la provincia Jorge Capitanich, acompañado por Magda Ayala.

Cabe recordar que vencen sus mandatos en la Cámara alta Víctor Zimmermann (UCR); María Pilati Vergara y Antonio Rodas (UP).