Cierra Ediciones de la Flor, el sello emblemático que publicó Mafalda durante más de 50 años

El emblemático sello anunció su cierre en la Feria del Libro, afectado por la pérdida de derechos clave y cambios en la industria editorial.

La editorial argentina Ediciones de la Flor anunció su cierre tras más de 60 años de actividad , comunicó la decisión mediante un cartel en la Feria del Libro de Buenos Aires y confirmó que dejará de operar luego de verse afectada por la pérdida de obras clave y el impacto de cambios económicos y tecnológicos.

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El final del sello no fue difundido a través de canales formales ni redes sociales, sino mediante un mensaje exhibido en su stand en la 50ª Feria Internacional del Libro, que se desarrolla entre el 23 de abril y el 11 de mayo. Allí, la editorial informó: “Es nuestra última feria, y nuestro último año de actividad”.

La directora del sello, Kuki Miller, confirmó que “la noticia es exacta y los motivos son múltiples”. Entre ellos, se destacan las transformaciones en la industria editorial, el avance de la tecnología y el contexto económico argentino.

Sin embargo, uno de los factores determinantes fue la migración de los derechos de autores fundamentales. En los últimos años, varios propietarios de obras clave decidieron trasladar sus catálogos a otras editoriales, lo que debilitó la estructura del sello independiente.

Kuki Miller

El impacto de la salida de Quino y Mafalda

El golpe más fuerte llegó en 2025, cuando los herederos de Joaquín Lavado, Quino, decidieron trasladar toda su obra a la multinacional Penguin Random House. Esa decisión implicó la pérdida de Mafalda, uno de los pilares históricos de Ediciones de la Flor.

En ese momento, la editorial expresó: “Lamentamos que, por decisión de sus sobrinos herederos, no podamos continuar cuidando su obra como lo hemos hecho desde que nos eligió como su casa”.

Desde 1970, el sello había publicado de manera ininterrumpida las tiras de Mafalda, convirtiéndolas en uno de sus principales éxitos editoriales durante más de cinco décadas.

Quino y Mafalda Gentileza: @ReutersLatam

Un catálogo clave en la cultura argentina

Fundada en 1966, Ediciones de la Flor se consolidó como un espacio central para la literatura y el humor gráfico en Argentina. Además de Mafalda, publicó obras de autores como Rodolfo Walsh y Roberto Fontanarrosa.

También fue responsable de la primera edición en el país de “El nombre de la rosa”, de Umberto Eco, entre otros títulos que con el tiempo también cambiaron de editorial.

El legado de Mafalda y su continuidad

Aunque Mafalda dejó de pertenecer al catálogo del sello, el personaje creado por Quino sigue vigente. Publicada originalmente entre 1964 y 1973, la historieta continúa siendo un referente cultural y tendrá una nueva adaptación en formato de serie animada prevista para 2027.

El cierre de Ediciones de la Flor marca el fin de una etapa clave en la industria editorial argentina, dejando atrás décadas de producción cultural que marcaron a generaciones de lectores.