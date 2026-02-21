Una joven de 20 años atropelló y mató a un motociclista: investigan si corría una picada + Seguir en









Registros del hecho arrojaron que la chica de 20 manejaba a mayor velocidad de la permitida. Como consecuencia, un hombre en moto salió disparado tras el impacto.

El vehículo arrastró la moto unos 300 metros luego del choque, con la motocicleta incrustada en la parte frontal del auto. Gentileza: Puntal

Una joven de 20 años quedó detenida en Río Cuarto, Córdoba, tras atropellar y matar a un motociclista. Entre los primeros datos del choque, se conoció que iba alcoholizada e investigan si estaba participando de una picada junto a otro auto.

El hecho ocurrió el pasado 14 de febrero en la madrugada cuando Camila Zabala manejaba a una velocidad mayor a la permitida. Como consecuencia, atropelló a Cristian Martín Alanis (35) quien murió momentos después producto del impacto.

Por orden del fiscal Javier Di Santo se dispuso el arresto de la joven. Además, una filmación del momento agrava su situación ya que allí se la ve circulando a alta velocidad.

Una joven de 20 años detenida en Córdoba por atropellar y matar Testigos citados por el expediente señalaron que la acusada habría competido en picadas con otro vehículo pocos minutos antes del accidente. Por su parte, Alanis volvía de una reunión con amigos cuando, tras el impacto, salió despedido y perdió rápidamente la vida, momentos antes de que llegara el servicio de emergencia.

choque rio cuarto detenida Peritajes arrojaron que Zavala iba alcoholizada al momento de conducir, además de ir a alta velocidad. Gentileza: El Doce Los registros determinaron que el vehículo arrastró la moto unos 300 metros luego del choque, con la motocicleta incrustada en la parte frontal del auto. Los peritajes preliminares indicaron que la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol, según el medio local El Doce.tv.

Dentro del automóvil viajaban dos de sus amigas, de 20 y 22 años, quienes también arrojaron resultados positivos en el test de alcoholemia. Además, la Fiscalía investiga la participación de otro vehículo implicado en la competencia de velocidad. La causa quedó caratulada como homicidio culposo agravado, aunque la familia de Alanis reclama el agravamiento de la calificación penal ante la magnitud de las pruebas recolectadas.

