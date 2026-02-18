Asaltaron al empresario Hugo Basilotta en Playa Grande + Seguir en









El vicepresidente de Alfajores Guaymallén fue sorprendido por un ladrón que le arrebató el reloj en plena mañana del sábado. El delincuente escapó en moto junto a un cómplice.

El empresario Hugo Basilotta, vicepresidente y una de las caras visibles de Alfajores Guaymallén, fue víctima de un asalto el sábado por la mañana en la zona de Playa Grande, en la ciudad de Mar del Plata.

El episodio se registró alrededor de las 11, en las inmediaciones del edificio Maral 45, situado sobre la costa casi esquina Quintana. Según las primeras informaciones, el empresario se encontraba en la vereda conversando con otras dos personas cuando un delincuente lo abordó de manera sorpresiva y le sustrajo el reloj.

Cómo ocurrió el robo a Basilotta Las cámaras de seguridad del sector captaron la secuencia: el asaltante circulaba por la mano más cercana al mar y, en cuestión de segundos, cruzó corriendo hacia donde estaba Basilotta, tomó el objeto y huyó rápidamente hacia la esquina. Allí lo esperaba un cómplice a bordo de una motocicleta, en la que ambos escaparon del lugar.

El hecho generó tensión en una de las áreas más concurridas de la ciudad balnearia, en plena temporada de verano y a plena luz del día.

basilota.jpg Basilotta es una figura reconocida tanto en el ámbito empresarial como en redes sociales. Captura de Twitter, Basilotta es una figura reconocida tanto en el ámbito empresarial como en redes sociales. Integra la conducción de Alfajores Guaymallén, histórica compañía fundada en 1945 que produce más de tres millones de alfajores diarios y que se consolidó como referente del segmento popular gracias a su política de precios accesibles. La firma, de gestión familiar, ha rechazado en distintas oportunidades propuestas millonarias para su venta.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la detención de los responsables, mientras se analizan las imágenes de las cámaras para avanzar en la investigación.