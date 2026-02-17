Horror en Santiago del Estero: una mujer fue encontrada muerta, descuartizada y quemada luego de ir al corso

Se trata de Ramona Medina (65), vista por última vez yendo al carnaval. La policía detuvo a un sospechoso y ahora intentan determinar el móvil del crimen.

Ramona tenía 65 años y un hombre fue detenido como sospechoso del crimen.

Una mujer identificada como Ramona Medina (65) fue encontrada este martes muerta, descuartizada y quemada en un descampado cercano a un cementerio municipal. Fue luego de ir a un corso en Santiago del Estero y la policía ya detuvo a un sospechoso.

Sucedió en Termas de Río Hondo cuando Medina se decidió a asistir a la celebración el domingo por la noche. La Policía provincial trabaja arduamente en el caso y ya ordenó la detención de un hombre de 38 años como principal sospechoso del crimen.

Para los investigadores fue clave el testimonio de un remisero que había sido convocado al domicilio de Medina, en el barrio Agua Santa, y se negó a trasladar a una pareja que salía de la vivienda porque le pareció que estaban demasiado borrachos para hacer un viaje.

Ahora, la Justicia y la policía deben determinar si la mujer estaba entonces junto a su asesino, y qué tipo de sustancias había ingerido, situación que terminará de dilucidar la autopsia.

Los vecinos y allegados a la mujer sostuvieron que la última vez que la vieron fue el propio domingo cuando se dirigía al corso de la ciudad. Como no regresó en la madrugada del lunes, su familia dio aviso a la Policía que inició la búsqueda.

El lunes por la noche restos de una mujer parcialmente quemados y envueltos en una frazada fueron hallados en un descampado contiguo al cementerio de Las Termas de Río Hondo. Posteriormente, los peritos confirmaron que se trataba de Medina.

Medina fue vista por última vez el domingo a la noche cuando se dirigía al corso de Termas de Río Hondo.

Los investigadores detectaron además que el cadáver había sido descuartizado y de hecho, fuentes de la causa dijeron hoy a los diarios locales, que este martes pudieron hallar una pierna y el cráneo en otra zona.

El fiscal Gustavo Montenegro y el juez Silvio Sálice dispusieron un allanamiento en la vivienda del sospechoso, Luis Ricardo Bustamante, en el barrio Herrera El Alto, quien fue demorado y tenía en su poder el teléfono celular de la mujer desaparecida.

Bustamante confesó que Medina estaba muerta y señaló el lugar donde abandonó el cuerpo. Entre las diferentes hipótesis, los peritos intentan aclarar si la mujer fue llevada en una motocicleta hasta el lugar, si Bustamante fue el autor del crimen o si intervinieron más personas.

