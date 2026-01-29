SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
29 de enero 2026 - 16:37

CABA presentó nuevos uniformes de la Policía porteña y anunció más equipamiento para seguridad

El Ministerio de Seguridad porteño contará con un presupuesto de 2,6 billones para este año. En ese marco, anunciaron más inversión en equipos y tecnología para combatir el delito.

La policía porteña presentó su nueva vestimenta.

La policía porteña presentó su nueva vestimenta.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la renovación del uniforme y el equipamiento de la Policía porteña para combatir el delito en el distrito, con mayor despliegue en las calles. Durante la gestión de Jorge Macri salieron a la calle 3.839 nuevos oficiales.

La decisión de sumar nuevas herramientas y uniformes se da para seguir consolidando un modelo de seguridad eficiente que tiene como objetivo llevar tranquilidad a los vecinos, liberar el espacio público de piquetes, manteros y trapitos y asegurar el respeto a la propiedad privada: durante la actual gestión, la Ciudad recuperó más de 565 viviendas usurpadas y se las devolvió a sus dueños.

Informate más

“Estamos terminando con las usurpaciones, así como terminamos con los piquetes, los manteros y las ranchadas, y a los delincuentes los vamos a buscar hasta el último rincón de la Ciudad”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Lo acompañaron el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

policia porteña

La Policía de la Ciudad ya cuenta con más de 27 mil agentes: durante la gestión de Jorge Macri salieron a la calle 3.839 nuevos oficiales. Y se incorporaron 120 patrulleros con un nuevo ploteo (vehículos de color negro con puertas y detalles en color blanco), además de 126 camionetas, 160 motos, 60 cuatriciclos, 6 unidades de traslados de detenidos, 11 minibuses para traslado de personal y 200 bicicletas para las comisarías.

De acuerdo al Presupuesto 2026 aprobado a fines de noviembre en la Legislatura porteña, el Ministerio de Seguridad de CABA contará con $2,6 billones. Se trata de un refuerzo de la inversión con más tecnología, patrulleros, motos y chalecos.

Nuevos uniformes de la policía de CABA

Los renovados uniformes para todos los oficiales son de color negro y unifican la estética de la fuerza en todas sus áreas: se caracterizan por su alta resistencia al desgaste, flexibilidad y confort térmico. La asignación de las prendas se hará en dos etapas: primero se vestirá a los 15 mil efectivos de la Superintendencia de Seguridad Comunal y después se continuará con el resto de las Superintendencias y Direcciones.

policia porteña caba

“Estos nuevos uniformes recuperan la impronta que le queremos dar a nuestra fuerza: una presencia de seriedad, de autoridad, y con la mejor tecnología y calidad porque queremos cuidar a los que nos cuidan. Por eso es muy importante seguir invirtiendo en seguridad”, dijo Macri.

Como parte del nuevo equipamiento policial, el Gobierno porteño informó haber sumado 7 mil chalecos antibalas con sistema de geolocalización para el rastreo de los efectivos en tiempo real y 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.

Asimismo, ya se encuentran activos 400 Puntos Seguros para llamar rápidamente a la Policía, 16 mil cámaras de videovigilancia y se reforzó la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas y la Patrulla de Control de Accesos, que secuestró más de 4 mil vehículos que no estaban habilitados para circular en las entradas y salidas a la Ciudad.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias