CABA presentó nuevos uniformes de la Policía porteña y anunció más equipamiento para seguridad

El Ministerio de Seguridad porteño contará con un presupuesto de 2,6 billones para este año. En ese marco, anunciaron más inversión en equipos y tecnología para combatir el delito.

La policía porteña presentó su nueva vestimenta.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la renovación del uniforme y el equipamiento de la Policía porteña para combatir el delito en el distrito, con mayor despliegue en las calles. Durante la gestión de Jorge Macri salieron a la calle 3.839 nuevos oficiales.

La decisión de sumar nuevas herramientas y uniformes se da para seguir consolidando un modelo de seguridad eficiente que tiene como objetivo llevar tranquilidad a los vecinos, liberar el espacio público de piquetes, manteros y trapitos y asegurar el respeto a la propiedad privada: durante la actual gestión, la Ciudad recuperó más de 565 viviendas usurpadas y se las devolvió a sus dueños.

“Estamos terminando con las usurpaciones, así como terminamos con los piquetes, los manteros y las ranchadas, y a los delincuentes los vamos a buscar hasta el último rincón de la Ciudad”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Lo acompañaron el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

policia porteña La Policía de la Ciudad ya cuenta con más de 27 mil agentes: durante la gestión de Jorge Macri salieron a la calle 3.839 nuevos oficiales. Y se incorporaron 120 patrulleros con un nuevo ploteo (vehículos de color negro con puertas y detalles en color blanco), además de 126 camionetas, 160 motos, 60 cuatriciclos, 6 unidades de traslados de detenidos, 11 minibuses para traslado de personal y 200 bicicletas para las comisarías.

De acuerdo al Presupuesto 2026 aprobado a fines de noviembre en la Legislatura porteña, el Ministerio de Seguridad de CABA contará con $2,6 billones. Se trata de un refuerzo de la inversión con más tecnología, patrulleros, motos y chalecos.

Nuevos uniformes de la policía de CABA Los renovados uniformes para todos los oficiales son de color negro y unifican la estética de la fuerza en todas sus áreas: se caracterizan por su alta resistencia al desgaste, flexibilidad y confort térmico. La asignación de las prendas se hará en dos etapas: primero se vestirá a los 15 mil efectivos de la Superintendencia de Seguridad Comunal y después se continuará con el resto de las Superintendencias y Direcciones. policia porteña caba “Estos nuevos uniformes recuperan la impronta que le queremos dar a nuestra fuerza: una presencia de seriedad, de autoridad, y con la mejor tecnología y calidad porque queremos cuidar a los que nos cuidan. Por eso es muy importante seguir invirtiendo en seguridad”, dijo Macri. Como parte del nuevo equipamiento policial, el Gobierno porteño informó haber sumado 7 mil chalecos antibalas con sistema de geolocalización para el rastreo de los efectivos en tiempo real y 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna. Asimismo, ya se encuentran activos 400 Puntos Seguros para llamar rápidamente a la Policía, 16 mil cámaras de videovigilancia y se reforzó la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas y la Patrulla de Control de Accesos, que secuestró más de 4 mil vehículos que no estaban habilitados para circular en las entradas y salidas a la Ciudad.