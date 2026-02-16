"Lo mataron a Brian": el video que registró el ataque en el Carnaval de Mercedes

Una grabación captó el instante en que comenzaron los disparos durante la celebración del corso. La víctima, Brian Cabrera, de 18 años, murió horas después. Hay dos detenidos y la causa está en manos de la Justicia.

La investigación por el crimen de Brian Cabrera sumó en las últimas horas una prueba clave: un video que muestra el momento exacto en que se escuchan las detonaciones que terminaron con la vida del joven, en pleno Carnaval de Mercedes .

Las imágenes registran el sonido de varios disparos y, casi de inmediato, los gritos desesperados de quienes estaban participando del festejo. “Lo mataron a Brian” , se oye decir a un hombre mientras el joven ya yacía herido sobre el asfalto.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la avenida 29, entre las calles 24 y 22, cuando una banda se presentaba en el escenario principal y cientos de personas disfrutaban del evento.

Según reconstruyeron los investigadores a partir de testimonios, todo se habría iniciado con una discusión que escaló rápidamente. En medio del enfrentamiento, uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos.

Los proyectiles impactaron en la cabeza y el pecho de Brian Cabrera , quien cayó gravemente herido. La celebración se interrumpió de inmediato y el público comenzó a dispersarse en medio del pánico.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, donde ingresó en estado crítico. A pesar de los intentos médicos por estabilizarlo, sufrió dos paros cardiorrespiratorios y falleció horas más tarde.

Detenidos y reclamo de justicia

Tras el crimen, la Policía Bonaerense desplegó un operativo en la zona apoyado en el análisis de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos. Como resultado, fueron detenidos María Luján Auza, de 33 años, y Martín Ezequiel Auza, de 19. A este último se le secuestró el arma que habría sido utilizada en el ataque.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI N°2 de Mercedes, que trabaja para determinar con precisión cómo se desencadenó el enfrentamiento y cuál fue la participación de cada uno de los acusados.

En declaraciones al canal TN, Carlos, hermano de la víctima, aseguró que presenció el episodio y reclamó justicia. “Tenía una vida por delante y se la arrebataron. Quiero que paguen lo que tienen que pagar”, expresó conmovido.

También Tobías, empleado de un comercio cercano, describió el clima de desconcierto que se vivió tras los disparos. “Parecía una noche normal de festejo. De repente nos avisaron que estaban tirando y la gente empezó a resguardarse”, relató.

El crimen generó fuerte conmoción en la comunidad de Mercedes, donde los festejos de carnaval quedaron atravesados por la tragedia.