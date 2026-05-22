Donald Trump enviará 5.000 soldados a Polonia y suma confusión sobre el freno militar anunciado en Europa

La decisión suma contradicciones a la agenda mundial, luego de reciente declaraciones sobre frenar el envío de tropas para los aliados de la OTAN. EEUU ya había establecido su fuerza militar en Polonia en 2023.

La decisión trae confusiones luego de reciente declaraciones del republicano sobre frenar el envío de tropas a Europa y la OTAN.

El presidente de EEUU Donald Trump declaró que enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia , lo que supone un cambio de postura tras las recientes medidas adoptadas por su administración para reducir el número de tropas estadounidenses enviadas a Europa y la OTAN .

El anuncio se dio este jueves, a una semana de que el secretario de Defensa Pete Hegseth detuviera el despliegue previsto de un equipo de combate que debía rotar por Polonia. Esa decisión, según su departamento, se basó en la frustración con las naciones europeas que “no han estado a la altura de las circunstancias cuando EEUU las ha necesitado”.

En cambio, Trump afirmó que el despliegue en Polonia, considerado un canal clave para la ayuda europea a Ucrania , se basa en su buena relación con el presidente populista de derecha Karol Nawrocki.

“Tras la exitosa elección del actual presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el honor de respaldar, y gracias a nuestra relación con él, me complace anunciar que EEUU enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia ”, publicó Trump en sus redes sociales.

El anuncio resultó sorpresa y generó aún más incertidumbre sobre la postura de EEUU en Europa, luego de que el mandatario se distanciara de los aliados de la OTAN que se pronunciaron en contra de la guerra con Irán o que no proporcionaron la ayuda que el presidente considera suficiente.

Por otro, el secretario de Estado de EEUU Marco Rubio asistió este viernes a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Suecia, donde “discutirá la necesidad de aumentar la inversión en defensa y de compartir más la carga en la Alianza”, según un portavoz del departamento.

Soldados EEUU Tropas En 2023, EEUU estableció allí su fuerza militar y llegó a tener cerca de 10.000 soldados.

En declaraciones a la prensa antes de la reunión, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que recibía con satisfacción el anuncio de Trump, pero que la trayectoria del ente apunta hacia una “Europa más fuerte y una OTAN más fuerte” que “dependa menos de un solo aliado”, informó Reuters.

Polonia es miembro de la OTAN y sirvió como principal centro de distribución de la ayuda militar occidental que llega a Ucrania desde la invasión rusa en 2022. En 2023, EEUU estableció allí su fuerza militar y llegó a tener cerca de 10.000 soldados.

A la par, Nawrocki calificó la alianza con EEUU como “un pilar vital de seguridad para cada hogar polaco y para toda Europa”: “Las buenas alianzas son aquellas que se basan en la cooperación, el respeto mutuo y el compromiso con nuestra seguridad compartida”, afirmó.

EEUU planea reducir las fuerzas militares destinadas a la seguridad de la OTAN

EEUU planea reducir las fuerzas militares disponibles para ayudar a la OTAN, en medio de una crisis bélica mundial. Se trata de un conjunto de capacidades para las naciones europeas de la alianza en una crisis importante

La confirmación trascendió de tres fuentes familiarizadas con el asunto en diálogo con Reuters y remite al Modelo de Fuerzas de la OTAN, bajo el cual los países miembro identifican un conjunto de potencias militares disponibles que podrían activarse durante un conflicto o crisis importante.

Estas emergencias conciben un ataque militar contra un miembro de la OTAN y, en ese sentido, EEUU se prepara para reducir sus fuerzas tras una serie de tensiones de la administración Trump con el ente.

Al mismo tiempo, el secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estará en Suecia para la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza Atlántica, donde "se debatirá la necesidad de aumentar la inversión en defensa y una mayor distribución de la carga dentro de la Alianza", según explicó el Departamento de Estado a la Agencia Ansa.