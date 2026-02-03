Salvaje pelea en Mar del Plata: encontró a su exnovia con la actual pareja y terminaron a las piñas + Seguir en









Un cruce inesperado entre una mujer, su exnovio y su actual pareja terminó en una violenta pelea a golpes dentro del Museo MAR, ante decenas de visitantes.

Dos hombres a las piñas en el museo de Mar del Plata.

Un violento enfrentamiento interrumpió la tranquilidad del Museo Provincial de Arte Contemporáneo de Mar del Plata cuando dos hombres se pelearon a golpes tras un cruce inesperado vinculado a una relación sentimental. El hecho, quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El episodio se registró en el hall principal del Museo MAR, ubicado en la intersección de Félix U. Camet y López de Gomara, una de las zonas más transitadas de la ciudad, especialmente durante la temporada de verano. Según los primeros relatos, un hombre se encontró de manera sorpresiva con su expareja, que recorría el museo junto a su actual novio, lo que habría desatado la tensión inicial.

El cruce comenzó con una discusión verbal que fue subiendo de tono en pocos segundos hasta derivar en una pelea física. Los dos hombres intercambiaron golpes de puño, empujones y forcejeos frente a numerosos visitantes, entre ellos familias y turistas que observaban la escena con sorpresa y desconcierto.

Pelea Mar del Plata, museo La pelea se viralizó en redes sociales. X: @mauroszeta Una de las personas presentes registró la secuencia con su teléfono celular. En las imágenes, que se difundieron masivamente este lunes, se observa a los protagonistas forcejeando en medio del hall, rodeados por otros visitantes que intentan mantener distancia y, en algunos casos, intervenir para separarlos. En el video se escuchan gritos y se percibe el clima de tensión generalizada en un espacio habitualmente asociado a actividades culturales.

Intervención del personal de seguridad De acuerdo a lo informado por empleados del museo, el personal de seguridad actuó de manera inmediata para controlar la situación. La pelea duró apenas unos minutos y logró ser contenida sin que se reportaran personas heridas. Tampoco se confirmó la intervención de fuerzas policiales tras el altercado.

Desde el Museo MAR señalaron que, pese al violento episodio, el funcionamiento del espacio no se vio afectado de forma prolongada. Las actividades continuaron con normalidad una vez restablecido el orden, aunque el hecho generó preocupación entre quienes se encontraban recorriendo las muestras en ese momento.