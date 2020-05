El Petágono reveló la verdad detrás del avistamiento de tres OVNIs

La gran duda o incertidumbre sobre si este objeto que se veía era un ovni surgió a partir de la filmación del mismo. La Marina de Estados Unidos logra enfocar a lo que hasta ese momento se creía que era un ovni, pero al tomarlo con mas detalle, este objeto desaparece.

En el otro video, en cambio, se llega a apreciar un objeto que sobrevuela por las nubes, y en base al audio de la cabina de un piloto de un avión de guerra, se consulta si eso es un drone.

Hasta este momento, la última información que se tenía presente era que El Pentágono había liberado dos videos filtrados para evitar confusiones y porque no entorpecen ninguna investigación. En estos se mostraría la presencia de los ovnis.

Esas imágenes fueron publicadas originalmente en 2017 y 2018 por la organización de estudios "The Stars Academy of Arts & Sciences".

Luego de aquel episodio, Luis Elizondo, Director de Seguridad Global y Programas Especiales en la Academia de Artes y Ciencias To the Stars aseguró: “Esas aeronaves tienen características que no se registran en ningún inventario de Estados Unidos ni en ningún otro inventario del mundo, que nosotros sepamos. Hay evidencias de que probablemente no estemos solos".

Es decir, en base a los dichos de Elizondo, esta podría haber sido una nueva muestra de presencia y de algo nunca antes visto, aunque por el momento se desconoce al respecto.

Si bien, mucha gente a la hora de pensar en un ovni tiene la idea de las naves que siempre se han visto en dibujos animados o los extraterrestres de color verde o gris. La realidad es que, por lo que se conoce y los estudios realizados, todo eso no deja de ser más que un objeto volador no identificado, algo que hasta el momento no se pudo conocer con mayor exactitud, o simplemente se reconoció como un drone.