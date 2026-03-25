Un robot con inteligencia artificial acompañó a Melania Trump en una cumbre global sobre educación y tecnología

Se trata del robot humanoide Figure 03. Fue en un encuentro ante representantes de 45 países.

Un robot humanoide desarrollado en Estados Unidos participó de la bienvenida a representantes de 45 países en la Casa Blanca , en el marco del Fostering the Future Together Global Coalition Summit , un encuentro internacional centrado en ampliar el acceso de niños y jóvenes a la educación y a las herramientas tecnológicas.

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La apertura estuvo encabezada por la primera dama estadounidense, Melania Trump , quien compartió escenario con el androide Figure 03 , un sistema impulsado por inteligencia artificial que sorprendió al dirigirse a los asistentes en distintos idiomas, marcando el carácter global del evento.

La cumbre reunió a delegaciones de 28 organizaciones tecnológicas internacionales y puso en agenda el impacto de la IA en el aprendizaje personalizado y en la protección de los menores dentro del entorno digital.

Durante la presentación, Melania Trump ironizó sobre la presencia del robot : “Es justo decir que eres mi primera invitada humanoide fabricada en Estados Unidos en la Casa Blanca”.

El evento representó un hecho inédito por la magnitud de su convocatoria , ya que, según fuentes oficiales, nunca antes una primera dama reunió en simultáneo a representantes de tantos países en una jornada de trabajo en la residencia presidencial.

Entre los participantes se destacaron ejecutivos de compañías como OpenAI, Palantir, xAI, Google, Meta, Adobe, Microsoft y Zoom, lo que evidenció el peso del sector tecnológico en la discusión global.

Inteligencia artificial y educación: ejes centrales

La secretaria de Educación, Linda McMahon, planteó que la incorporación responsable de la inteligencia artificial en las aulas constituye una prioridad estratégica. En ese sentido, sostuvo que estas herramientas deben complementar, y no reemplazar, la enseñanza tradicional.

Entre los usos posibles mencionó simulaciones inmersivas, evaluaciones digitales y sistemas adaptativos que ajustan el aprendizaje a cada estudiante.

Por su parte, Michael Kratsios, titular de la Oficina de Política Científica y Tecnológica, explicó que el gobierno trabaja junto a la primera dama y distintos organismos para expandir el uso de la IA en los niveles primario y secundario.

También destacó la necesidad de capacitar a los docentes y garantizar que los estudiantes desarrollen habilidades básicas en esta tecnología.

En línea con esta mirada, la Asociación Nacional de Educación (NEA) respaldó la implementación de la IA únicamente cuando su eficacia se comprueba en conjunto con una enseñanza humana de calidad.

La iniciativa global y sus antecedentes

El encuentro se enmarca en la iniciativa Fostering the Future, impulsada por Melania Trump desde 2021, que se articula con la campaña “Be Best”, lanzada en 2018 y enfocada en el bienestar infantil, la seguridad en internet y la prevención del consumo de opioides.

En 2023, la primera dama participó junto a Donald Trump en la firma de una orden ejecutiva orientada a mejorar los recursos destinados a adolescentes en sistemas de acogida. En ese contexto, expresó: “Este decreto ejecutivo me llena de un enorme orgullo. Es a la vez empático y estratégico”. Y añadió: “Predigo que esta pequeña chispa de hoy encenderá un movimiento nacional profundo y duradero”.

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La cumbre también promovió la creación de alianzas público-privadas, con el objetivo de impulsar becas y programas de formación vinculados al desarrollo profesional en inteligencia artificial.

La alianza global

Durante su discurso, la primera dama remarcó la importancia de construir consensos internacionales: “Como pueblos soñamos. Como líderes progresamos. Como naciones construiremos”.

Además, subrayó que el objetivo principal es “priorizar a los niños por encima de la filosofía política, las fronteras geográficas y los prejuicios locales”.

En esa línea, concluyó: “Nuestra principal motivación es cultivar las habilidades que los jóvenes necesitan para tener éxito en un mundo que evoluciona rápidamente”.

La participación del robot Figure 03 sintetizó el espíritu del encuentro: una combinación de tecnología avanzada, cooperación internacional y una apuesta por el rol de la innovación en la formación de las próximas generaciones.