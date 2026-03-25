Irán rechazó el plan de Donald Trump y fijó sus propias condiciones para acabar con la guerra en Medio Oriente: cuáles son

Teherán calificó de “excesiva” la propuesta de EEUU y exigió cinco puntos clave, incluido el control sobre Ormuz.

Teherán consideró “excesiva” la propuesta de 15 puntos de Donald Trump y estableció cinco condiciones para negociar.

Irán rechazó la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra y estableció sus propias condiciones para negociar, en un nuevo capítulo de tensión diplomática que aleja cualquier acuerdo inmediato y mantiene la incertidumbre sobre el conflicto en Medio Oriente.

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Según informó la televisión estatal Press TV, el régimen iraní consideró “excesivo” el plan de 15 puntos impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump , que había sido enviado a través de canales diplomáticos. Una fuente oficial sostuvo que la iniciativa está “alejada de la realidad del fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla”.

En esa línea, desde Teherán fueron contundentes sobre la posibilidad de diálogo en el corto plazo. "Irán pondrá fin a la guerra cuando lo decida y cuando se cumplan sus condiciones. No se celebrarán negociaciones antes de ese momento".

Además, el régimen calificó la propuesta como “engañosa” , al recordar que Estados Unidos e Israel ya habían llevado adelante ataques mientras existían conversaciones en curso en 2025 y nuevamente a fines de febrero de este año.

Mientras Trump habla de “puntos de acuerdo importantes”, Irán niega negociaciones y califica la propuesta como “engañosa”.

Frente al rechazo, las autoridades iraníes detallaron sus propias exigencias para avanzar hacia el fin del conflicto. Entre los principales puntos se destacan:

El cese total de las “agresiones y asesinatos” por parte de Estados Unidos e Israel.

por parte de Estados Unidos e Israel. Garantías concretas de que no se iniciará una nueva guerra.

El pago de reparaciones por los daños causados durante los ataques.

durante los ataques. El fin de los combates en todos los frentes donde operan grupos aliados.

El reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz como “un derecho natural y legal de Irán”.

Estas condiciones, según las fuentes citadas, marcan una línea dura por parte de Teherán y refuerzan su postura de no negociar bajo presión.

estrecho de ormuz Entre las exigencias, el cese de ataques, reparaciones de guerra y el reconocimiento de la soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

Cruce de versiones y señales contradictorias

El rechazo iraní contrasta con las declaraciones de Trump, quien había asegurado que existían conversaciones “productivas” y puntos de acuerdo importantes entre ambas partes. Incluso, el mandatario estadounidense anunció una pausa de cinco días en posibles ataques a infraestructuras energéticas iraníes, condicionada a que Teherán desbloquee el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Irán negó de forma reiterada la existencia de negociaciones directas. En paralelo, el portavoz militar Ebrahim Zolfaghari reforzó el mensaje al descartar cualquier acercamiento. También acusó a Washington de intentar disfrazar su situación militar: "Estados Unidos está negociando consigo mismo debido a sus conflictos internos", afirmó.

Zolfaghari agregó que "el poder estratégico del que presumían los enemigos se ha convertido en una derrota estratégica", y advirtió que Estados Unidos no logrará estabilizar la región ni recuperar los niveles previos de precios energéticos sin reconocer el rol de las fuerzas iraníes.

Ebrahim Zolfaghai (1) Teherán descarta negociaciones y responde con ironía a Washington.

Impacto regional y cifras del conflicto

El plan estadounidense, según The New York Times, incluía aspectos vinculados al programa nuclear iraní, el desarrollo de misiles balísticos y la seguridad de rutas energéticas como el estrecho de Ormuz, cuya inestabilidad ya afecta el comercio global de petróleo y gas.

Mientras tanto, el conflicto continúa sin cifras claras. Irán no actualiza oficialmente el número de víctimas desde el 5 de marzo, cuando informó 1.230 muertos. No obstante, la ONG HRANA eleva ese número a 3.291, reflejando la magnitud de una guerra que ya se extiende por casi un mes y que, por ahora, no tiene una salida negociada en el horizonte.