Estafa en Mar del Plata: fingió una compra y se llevó dulce de leche por millones de pesos

El hombre engañó al chofer de reparto, pero luego fue detenido. El operativo policial permitió recuperar la mercadería.

La carga de dulce de leche estaba valuada en millones de pesos. 0023

Un hombre de 36 años quedó imputado por estafa luego de haber engañado a un chofer de reparto y apropiarse de una parte de una carga de dulce de leche valuada en alrededor de $4.000.000. El episodio ocurrió el miércoles en la ciudad de Mar del Plata y derivó en un operativo policial que permitió recuperar la mercadería.

Según la denuncia, el trabajador de Transporte López debía entregar cuatro palets de productos de la marca Yatasto Lácteos en un galpón ubicado en la zona de Calaza y Necochea, tal como figuraba en la orden de entrega. En ese lugar, el repartidor se entrevistó con un hombre que se presentó como el comprador.

Una entrega parcial y un segundo destino falso para el dulce de leche El supuesto adquirente recibió dos palets y luego indicó que el resto de la carga debía trasladarse a otro depósito, situado en inmediaciones de Tres Arroyos y Peña. El transportista cumplió con la indicación y se dirigió al segundo punto señalado.

Policía incauta dulde de leche El operativo policial en Mar del Plata. Archivo Una vez allí, el hombre se retiró con el argumento de que iba a buscar un carro para descargar y el dinero necesario para abonar la mercadería. Sin embargo, nunca regresó y dejó de responder llamadas y mensajes, lo que llevó al chofer a advertir que había sido víctima de una estafa y a radicar la denuncia.

El allanamiento y la imputación Tras las averiguaciones iniciales, efectivos del Grupo Técnico Operativo de la comisaría duodécima lograron identificar el primer galpón mencionado durante la entrega. Con esa información, la Policía llevó adelante un allanamiento en el lugar, donde secuestraron la mercadería sustraída.

Como consecuencia del procedimiento, la Justicia inició actuaciones por el delito de estafa y el sospechoso quedó formalmente imputado. En las próximas horas deberá prestar declaración ante la Fiscalía de Delitos Económicos, que continúa con la investigación para determinar si existieron otros episodios similares vinculados al acusado.