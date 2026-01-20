Este grupo de jubilados puede acceder a beneficios exclusivos durante enero 2026 + Seguir en









Las prestaciones gratuitas de la obra social de jubilados y pensionados continuarán este año.

PAMI renovó para 2026 un conjunto de prestaciones gratuitas, orientadas a mejorar la calidad de vida de sus afiliados.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) renovó para 2026 un conjunto de prestaciones gratuitas, orientadas a mejorar la calidad de vida de sus afiliados. Entre los principales beneficios se incluyen insumos médicos, elementos de apoyo para la movilidad, provisión de pañales y apósitos, y cobertura óptica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estos servicios están pensados para atender las necesidades específicas de jubilados y pensionados que presentan limitaciones funcionales o requerimientos particulares. Los trámites son sencillos y pueden realizarse de manera online, a través de la web oficial.

PAMI Invierno.jpg El programa de beneficios de PAMI para jubilados Entre los distintos beneficios disponibles para sus afiliados, PAMI ofrece:

Anteojos gratis de PAMI PAMI mantiene su programa de cobertura óptica anual, que permite a los afiliados acceder a un par de lentes sin costo. Las opciones incluyen un par para visión de cerca y otro para visión de lejos, o un par de lentes bifocales por año.

El trámite lo realiza el afiliado después de una consulta con un médico oftalmólogo. En casos de primeros lentes bifocales, algunas agencias pueden solicitar la escala FIN. Si el afiliado no puede trasladarse, un familiar o apoderado puede hacer el trámite con la documentación correspondiente.

Colchón antiescaras, inodoro portátil y trapecio sin cargo PAMI ofrece elementos de apoyo para personas con movilidad reducida o riesgo de desarrollar escaras. Entre los beneficios disponibles se encuentran: Colchón antiescaras : para afiliados con alto grado de inmovilidad.

: para afiliados con alto grado de inmovilidad. Inodoro portátil: destinado a personas con dificultades de movilidad o comorbilidades.

destinado a personas con dificultades de movilidad o comorbilidades. Trapecio: elemento de asistencia para facilitar los movimientos desde la cama. El trámite puede iniciarlo el afiliado, un familiar, un apoderado o el médico tratante, siempre que esté habilitado en el sistema de Orden Médica Electrónica (OME). Pañales gratis de PAMI PAMI sigue brindando en 2026 el servicio de entrega de Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.), que incluye pañales y apósitos. Este beneficio llega directamente al domicilio del afiliado, sin intermediarios. Para asegurar la entrega, los afiliados deben mantener actualizados sus datos de contacto y domicilio. Esto se puede hacer a través del teléfono 138 (PAMI Escucha y Responde) o en una agencia. Detalles importantes del beneficio: No se requiere presentar receta electrónica.

La provisión puede ser de 30, 60 o 90 unidades, según el nivel de incontinencia.

Solicitudes superiores a 90 unidades son evaluadas por el Nivel Central de PAMI.

La Orden Médica Electrónica tiene una vigencia de 6 meses. Para evitar interrupciones en la entrega, el médico debe renovarla antes de su vencimiento. Cómo acceder a los beneficios de PAMI Para acceder a los beneficios de PAMI, los afiliados o sus responsables deben presentar una serie de documentaciones muy accesibles, según cada prestación y en la mayoría de los casos: Documento Nacional de Identidad.

Credencial de afiliación a PAMI.

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de la cartilla, con una validez de 150 días.

Orden manual del médico de cabecera o especialista.

Resumen de historia clínica, con peso y talla del afiliado.

Temas PAMI