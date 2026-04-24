Plan Sonrisa Mayor de PAMI: cómo solicitar prótesis dentales y turnos en 2026

La nueva prestación que ofrece el organismo para prácticas de distintas complejidades dentro de un plan orientado al cuidado de la salud.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) volvió a impulsar su esquema odontológico para afiliados en 2026 . La iniciativa apunta a asegurar el acceso a tratamientos sin costo para jubilados y pensionados en todo el país. La cobertura incluye prácticas básicas y complejas dentro de un mismo plan orientado a la salud bucal.

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El relanzamiento incorpora cambios en la modalidad de atención . La nueva etapa amplía las opciones para elegir profesionales dentro de la red habilitada. El esquema busca mejorar la experiencia del afiliado con mayor libertad de elección y seguimiento personalizado.

El plan forma parte de las prestaciones de salud que ofrece PAMI y garantiza atención odontológica integral sin costo para jubilados y pensionados afiliados. El beneficio alcanza a toda la población cubierta por el organismo en el territorio nacional.

El sistema contempla tanto controles como tratamientos de distinta complejidad. Incluye consultas iniciales, diagnósticos y seguimiento preventivo. El enfoque del programa prioriza la atención completa para cada paciente según su necesidad. El modelo de atención asigna un odontólogo de referencia para cada afiliado.

El profesional realiza una evaluación inicial y define los pasos a seguir con un seguimiento clínico que permite ordenar derivaciones cuando el tratamiento requiere una especialidad.

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Requisitos para obtener atención odontológica gratuita

El acceso al servicio no implica costos para los afiliados. PAMI asume el pago de honorarios y materiales directamente con los profesionales. El esquema garantiza gratuidad total en todas las prestaciones incluidas dentro del plan.

El beneficiario debe estar afiliado al organismo para ingresar al programa. El sistema no exige pagos adicionales ni copagos en ninguna instancia. El derecho a la atención se mantiene en todos los niveles del tratamiento sin excepciones.

Por eso es que el organismo establece canales de denuncia ante cobros indebidos. El afiliado puede informar cualquier irregularidad vinculada a aranceles para evitar cargos fuera del programa y proteger el acceso gratuito.

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Guía paso a paso: cómo sacar turno con un odontólogo de PAMI

El afiliado inicia el circuito con una consulta inicial y el sistema ordena la atención desde una evaluación previa para definir cada caso. El esquema permite elegir libremente al profesional (ya no depende de una asignación por zona) por lo que admite mayor amplitud y mejora el acceso a la atención dentro de la red de prestadores.

Los pasos para acceder a un turno son los siguientes:

consultar al odontólogo de cabecera para una primera evaluación solicitar derivación si el caso requiere una especialidad ingresar a la cartilla digital desde la web o la aplicación de PAMI elegir un profesional dentro de la red disponible contactar al consultorio seleccionado para pedir turno

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Tratamientos incluidos: prótesis, endodoncias y más

El plan cubre una amplia variedad de prácticas odontológicas. La lista abarca desde controles preventivos hasta intervenciones complejas. El alcance incluye prestaciones que en el sistema privado tienen costos elevados.

La cobertura contempla los siguientes tratamientos:

consultas odontológicas y diagnósticos

controles periódicos y prácticas preventivas

limpiezas dentales

extracciones

rehabilitaciones integrales

prótesis dentales

tratamientos especializados

El programa incorpora prótesis como parte del esquema general. Este tipo de tratamiento suele implicar un gasto alto fuera del sistema público. La inclusión de prótesis amplía el acceso a soluciones completas para los afiliados.

El modelo de cobertura integral permite resolver distintas necesidades en un mismo circuito. El odontólogo de cabecera coordina cada instancia del tratamiento y la articulación entre profesionales asegura continuidad en la atención dentro del plan.