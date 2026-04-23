PAMI ofrece vacunación gratuita: cómo acceder a la presentación

Un servicio que ofrece el organismo para garantizar el acceso a cuidados de salud de sectores más vulnerables, en época invernal.

La campaña de vacunación de PAMI busca prevenir enfermedades de estación en la población de riesgo.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ) mantiene vigente su campaña de vacunación con acceso gratuito para todos sus afiliados. El organismo recordó que las dosis se encuentran disponibles dentro de su red de farmacias adheridas, con cobertura en distintos puntos del país. La iniciativa apunta a reforzar la prevención de enfermedades estacionales.

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El sistema de vacunación contempla un esquema abierto para quienes forman parte del padrón del instituto. Cada afiliado puede acercarse a un punto habilitado y recibir la dosis correspondiente, según su perfil. El acceso no requiere pago, ni intermediación de terceros.

La entidad recomendó a los beneficiarios consultar previamente la disponibilidad en cada farmacia. Este paso permite confirmar la existencia de stock antes de concurrir al local. La verificación previa ayuda a evitar demoras en la atención. Además, el organismo ofrece herramientas oficiales para ubicar farmacias cercanas. Los afiliados pueden ingresar al buscador disponible en el sitio web de PAMI o comunicarse con la línea telefónica 138 , identificada como PAMI Escucha , donde se brinda orientación sobre los puntos de vacunación.

La campaña forma parte de una estrategia de prevención sanitaria, que apunta a reducir complicaciones de salud. El acceso a las dosis permite reforzar la inmunización en sectores considerados prioritarios. El esquema incluye condiciones específicas según la edad y el estado de salud del afiliado . Cada grupo debe cumplir con requisitos de documentación que habilitan la aplicación de la vacuna.

Cuales son las dosis disponibles para este beneficio de PAMI

El programa de vacunación contempla distintas presentaciones dentro de la campaña vigente. Las dosis disponibles responden a criterios médicos definidos para cubrir diferentes necesidades dentro de la población afiliada:

vacuna trivalente (agrippal® s1 junior)

vacuna trivalente (agrippal® s1)

vacuna trivalente (influvac®)

vacuna trivalente (fluad®)

El conjunto de vacunas apunta a brindar protección frente a enfermedades respiratorias frecuentes. El organismo indicó que todas las dosis incluidas cumplen con estándares de seguridad establecidos. La aplicación se realiza dentro de un marco sanitario, que prioriza la protección de adultos mayores y personas con condiciones de riesgo.

Este objetivo responde a la necesidad de prevenir complicaciones durante períodos de mayor circulación de virus. El acceso sin costo a estas vacunas forma parte de la cobertura integral que ofrece PAMI. La disponibilidad en farmacias facilita la llegada del beneficio a una mayor cantidad de personas.

Vacuna PAMI

Dónde realizar el trámite y cómo solicitar la prestación

El acceso a la vacunación se realiza en farmacias adheridas distribuidas en todo el territorio. Cada afiliado puede concurrir directamente con la documentación requerida para recibir la dosis de acuerdo al siguiente esquema:

mayores de 65 años, personas embarazadas y niños entre 6 y 24 meses debe presentar credencial PAMI y DNI . Este conjunto no necesita orden médica para acceder a la vacuna.

debe presentar . Este conjunto para acceder a la vacuna. menores de 65 años con factores de riesgo debe cumplir con un requisito adicional. Estas personas deben presentar indicación médica junto con credencial y DNI.

El sistema de consulta de farmacias incluye dos canales principales para ubicar puntos cercanos:

buscador online en el sitio oficial de PAMI

línea telefónica 138 para recibir asistencia y datos de farmacias

El organismo sugiere contactar previamente al establecimiento elegido para confirmar disponibilidad. Este paso permite organizar la visita y asegurar la aplicación en el momento. El procedimiento se caracteriza por su simplicidad y acceso directo. La presentación de la documentación habilita la vacunación sin necesidad de trámites adicionales.

El programa se integra dentro de las políticas de salud preventiva destinadas a jubilados y pensionados. El esquema vigente permite que cada persona gestione su vacunación de forma autónoma. La combinación de canales digitales y atención telefónica amplía las opciones para obtener información actualizada. La estrategia de PAMI apunta a sostener la prevención como eje central de su política sanitaria.