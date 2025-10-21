Explosión del colegio Guadalupe en Palermo: cómo sigue la salud de los alumnos internados

El joven con estado reservado continúa internado en el Hospital Gutierrez, mientras que el otro estudiante está en el Hospital de Quemados.

Tras la explosión de un experimento durante una feria de ciencias en el Colegio Guadalupe en el barrio porteño de Palermo, se conoció que los dos alumnos que resultaron heridos continúan internados " mejorando sus lesiones ".

Ambos adolescentes se encuentran en pleno tratamiento para mejorar sus lesiones y se les están realizando las curaciones correspondientes , según la información oficial. El joven con estado reservado continúa internado en el Hospital Gutierrez , mientras que el otro estudiante está en el Hospital de Quemados.

Por otro lado, en cuanto al menor que se encontraba en estado reservado, se reveló que su pronóstico continúa siendo el mismo, pero se encuentra “bien” y evoluciona con el paso de los días. "Tiene las vías aéreas superiores involucradas. Sigue con asistencia respiratoria”, indicaron las fuentes cercanas

El hecho ocurrió este miércoles 15 de octubre en la escuela ubicada sobre la calle Paraguay 3925 mientras se desarrollaba una feria de ciencias . En medio de la demostración, en la que se utilizaba alcohol y fuego , una mesa explotó y generó varios heridos.

Entre los lesionados hubo cinco estudiantes , todos ellos menores de edad, de los cuales cuatro debieron ser trasladados a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

“Un alumno de 16 años le tiró alcohol a un mechero cuyo fuego se estaba extinguiendo, lo que provocó la explosión que le produjo quemaduras severas en todo el cuerpo”, es la información que pudo reconstruir Miguel Ángel Kessler, de la Fiscalía PCyF 5, la cual está a cargo de la investigación.

La fiscalía detalló que se analiza la posible responsabilidad de los adultos a cargo por haber permitido que un menor manipule elementos inflamables, lo que podría “derivar en una imputación por lesiones culposas por omisión del deber de cuidado”.

Este caso sucedió a menos de una semana de la explosión, también en una feria de ciencias, en Rancagua, donde otra menor resultó gravemente herida.