La explosión que se produjo este miércoles durante una feria de ciencias en el colegio Guadalupe , en Palermo, ya dejó cinco heridos, con uno de ellos en estado grave . Es el segundo hecho en menos de una semana, con un caso similar en un colegio de Pergamino.

El testimonio de primera mano de un alumno de tercer año sostuvo que la mesa explotó y el fuego se extendió al alumno que encendió el experimento: " El chico se prendió fuego de pies a cabeza" , dijo sobre el alumno, uno de los heridos más comprometido.

En medio de la conmoción, el alumno de tercer año, Federico, denunció públicamente la ausencia de matafuegos en el lugar y apuntó contra las autoridades escolares por no haber tomado medidas de prevención.

colegio guadalupe "No pueden dejar al libre uso de alcohol y fuego a menores", completó un alumno. Google Maps

El alumno más comprometido se prendió fuego "de pies a cabeza"

Por su lado, el parte oficial informa que cinco alumnos fueron trasladados tras resultar heridos: entre los más comprometidos, figura el alumno principal, de cuarto año, que cuenta con quemaduras en el pecho y cara, y una alumna de primero más leve, según detalló TN.

Una mamá de primer año informó que la magnitud del incidente fue tal que incluso se registró a alumnos corriendo con el uniforme prendido fuego. "Salieron corriendo, uno se sacó en el patio la ropa", agregó a TN.

Algunos de los nosocomios que los estaban atendiendo son los Hospitales Gutiérrez y Fernández. En diálogo con TN, la mamá de una alumna, María Laura, confirmó que el hecho fue durante una feria de ciencias con el experimento de un volcán.

Entre los componentes del volcán, figura el alcohol como ingrediente altamente inflamable y de acuerdo con el testimonio de otro padre, las autoridades les comunicaron que iban a seguir con las clases.

Sobre el incidente, la mamá de la alumna hizo un paralelismo con el caso de Pergamino. "Parece increíble, pero nuevamente es la misma historia. El tema del volcán con mala instrumentación", se sinceró la mujer.

Además agregó que siendo tan cercano con ese hecho en provincia de Buenos Aires, "no era necesario hacerlo" y que "podría haberse evitado".

explosión pergamino El jueves pasado, previo al fin de semana largo, un colegio de Pergamino organizó el mismo tipo de feria. @diegogabriele

Explosión en Pergamino de un volcán durante una feria de ciencias dejó 17 heridos

Una explosión en una escuela de Pergamino, provincia de Buenos Aires, dejó un saldo de 17 heridos. Fue luego de que se encendiera un volcán artificial armado para una feria de ciencias de los estudiantes.

Sucedió en el Instituto Comercial Rancagua, en Pergamino. El hecho, que dejó a esta ciudad del interior bonaerense en estado de alarma, ocurrió en la noche del jueves. La mayoría de afectados son menores de edad.

La víctima más comprometida es una estudiante de 10 años, que debió ser trasladada de urgencia al hospital Garrahan y corre el riesgo de perder uno de sus ojos. Además, cuenta con un traumatismo facial y quemaduras varias.