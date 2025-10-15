Explosión en el colegio Guadalupe de Palermo: uno de los alumnos dijo que "no había matafuegos en el lugar"

El hecho ocurrió durante un experimento de química. Hay alumnos con graves quemaduras.

La explosión ocurrida durante una feria de ciencias en el Colegio Guadalupe , ubicado en el barrio porteño de Palermo , dejó un saldo de tres estudiantes y una madre heridos con quemaduras graves . En medio de la conmoción, un alumno denunció públicamente la ausencia de matafuegos en el lugar y apuntó contra las autoridades escolares por no haber tomado medidas de prevención.

En declaraciones a la prensa, el estudiante aseguró: “ Vi como un chico se prendió fuego entero , se quemó de la cabeza a los pies”.

Según su relato, en el aula donde se realizaba el experimento “no había matafuegos” y nadie actuó con rapidez para controlar las llamas.

El joven también criticó duramente la actitud del profesor a cargo de la actividad. “Fue un pelotudo, se escondió cuando pasó todo”, expresó visiblemente indignado, mientras reclamaba explicaciones a la dirección del establecimiento.

Detalles del incidente en Palermo

El siniestro tuvo lugar en la mañana del jueves dentro del Colegio Guadalupe, situado en Paraguay 3925, entre Julián Álvarez y avenida Medrano.

De acuerdo con el informe policial, la explosión ocurrió durante un experimento de química que utilizaba alcohol etílico, lo que generó una rápida combustión que alcanzó a los alumnos que participaban de la muestra.

Fuentes del SAME confirmaron que un adolescente de 16 años sufrió graves quemaduras en el rostro y el pecho, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Gutiérrez. Otros dos estudiantes, de 13 y 14 años, también resultaron heridos con lesiones similares y fueron derivados al Hospital Fernández.

En tanto, la madre de uno de los alumnos sufrió quemaduras en las manos mientras intentaba ayudar a los jóvenes afectados. Fue asistida por personal médico en el lugar y permanece fuera de peligro.

Las reacciones y operativo de emergencia

Tras la explosión, docentes y padres evacuaron el edificio de manera preventiva, mientras bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron tareas de control en las aulas para evitar nuevos riesgos.

El operativo incluyó la intervención de varias ambulancias del SAME, que brindaron atención inmediata a las víctimas y contuvieron a los familiares que se acercaron al establecimiento.

Padres y vecinos del barrio se reunieron frente a la escuela para exigir mayores controles de seguridad y protocolos más estrictos en actividades escolares con materiales inflamables.

La Fiscalía porteña tomó intervención en el caso y evalúa las condiciones de seguridad del colegio, mientras los familiares de los alumnos internados aguardan novedades sobre su evolución médica.