Habló una de las madres heridas por la explosión del volcán en la feria de ciencias de Pergamino

Se trata de María Mendi, de 45 años, quien debió ser trasladada a San Nicolás de los Arroyos para ser operada. El incidente ocurrió el pasado jueves por la noche en el Instituto Comercial de Rancagua (ICR) y dejó u saldo de 17 personas heridas.

Por el momento, se desconocen las causas detrás de la explosión que provocó 17 heridos.

Tras el grave incidente durante una feria de ciencias en una escuela del partido de Pergamino habló María Mendi, madre de un alumno y una de las personas que resultó herida a raíz de la explosión. A través de un extenso comunicado, la mujer de 45 años dio detalles de su salud y exigió que "no se hagan juicios apresurados" sobre lo ocurrido en el Instituto Comercial de Rancagua (ICR).

“En lo personal, y ante tantas cosas que se han dicho del ICR en estos días, simplemente quiero expresar que lo ocurrido fue un accidente y pedir que no se hagan juicios de valor apresurados respecto de una situación lo suficientemente delicada y dolorosa para una comunidad que aún no termina de sobreponerse a lo ocurrido. Desde mi luga r pido que si no saben, no hablen y, sobre todo, no inventen” , remarcó la mujer herida.

En detalle, tras lo ocurrido, Medndi debió ser trasladada a San Nicolás de los Arroyos para ser operada por lesiones en la cara y en uno de sus brazos. En su mensaje a la comunidad, la madre detalló: "En primera instancia quiero señalar que fui la persona que debió ser derivada al Hospital San Felipe de San Nicolás y que mucho de lo que se ha referido respecto de mi estado de salud en distintos medios de comunicación dista significativamente de la realidad ”.

“El motivo y necesidad de hacer público mi mensaje es agradecer inmensamente a quienes me asistieron en el colegio ni bien sucedió el accidente. Sinceramente, de muchas personas no recuerdo los nombres, pero sí recuerdo que eran bomberos voluntarios de la localidad de Arroyo Dulce y enfermeras del Hospital General de Agudos San José de Pergamino. También, al personal de [la empresa] Medicar, y a médicos, enfermeras y personal del Hospital San Felipe de San Nicolás, que actuaron con pericia y tanto me cuidaron”, agradeció inicialmente la mujer. En este sentido, también destacó la labor de los hospitales San Felipe y San José y a los ministerios de Seguridad y Educación de la provincia de Buenos Aires.

Sobre su salud, la mujer de 45 años aclaró que tiene lesiones en la mano y la cara y concluyó: "Mi evolución es favorable. Por favor, sigamos rezando por Cata”, la niña de 10 años que todavía permanece internada en estado crítico en el Hospital Garrahan.

La explosión del volcán en la feria de ciencias

El incidente tuvo lugar el pasado jueves por la noche en el ICR, lugar donde se desarrollaba la feria anual de ciencias, evento al que asisten alumnos, padres y docentes de la comunidad. Allí, se llevaba adelante un experimento que buscaba simular la erupción de un volcán.

Sin embargo, todo terminó en tragedia cuando el ensayo falló y generó una fuerte explosión. A raíz de esto, 17 personas resultaron heridas, entre ellas una menor de 10 años que debió ser internada en el Garrahan.

Un video del momento refleja cómo se desarrolló todo: en segundos, un estruendo violento dispersó fragmentos de metal y restos del material como esquirlas, alcanzando a numerosos asistentes. Una madre que fue testigo del hecho relató al diario La Opinión: “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”.

El operativo de emergencia implicó la presencia de ambulancias y personal sanitario que acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos. Varias personas sufrieron cortes, quemaduras y contusiones, según se desprende de los testimonios y las imágenes del evento.

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, dijo a La Nación que la nena sufrió un impacto debido al estallido: “A la nena se le incrustó algo. Le ha tocado hasta la parte de su cerebro. Es factible que tenga algo del ojo, pero que es más profundo todavía. Está muy delicada, está inconsciente".

Tras lo ocurrido, la Justicia comenzó una investigación penal que quedó a cargo del fiscal Fernando Pertierra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1. En este marco, se ordenó realizar peritajes técnicos y la toma de declaraciones testimoniales para esclarecer las causas del estallido y determinar posibles responsabilidades.