Explosión en el colegio Guadalupe de Palermo: uno de los alumnos heridos sigue internado con pronóstico reservado







El joven de 16 años, que recibió la mayor parte de la explosión, debió ser intervenido por tener comprometida el área superior del cuerpo. Actualmente se encuentra en terapia intensiva y prevén que seguirá hospitalizado varias semanas.

El incidente comenzó luego de que se encendiera el experimento de un volcán durante una feria de ciencias.

Tras una explosión en el colegio Guadalupe de Palermo, uno de los estudiantes heridos sigue en grave estado tras presentar quemaduras en cara y pecho. Se trata de un alumno de cuarto año que debió ser trasladado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva sin mayores detalles de su pronóstico.

El testimonio de primera mano de un alumno de tercer año sostuvo que la mesa explotó y el fuego se extendió al alumno de cuarto año, quien fue el que encendió el experimento: "El chico se prendió fuego de pies a cabeza", dijo Federico, de 15 años, sobre su compañero.

También detalló el accionar de los profesores: algunos fueron a buscar elementos para apagar el fuego mientras otro "se escondió". Entre este tipo de actividades, señaló que no se consideraban los cuidados correspondientes.

En medio de la conmoción, el alumno de tercer año, denunció públicamente la ausencia de matafuegos en el lugar y apuntó contra las autoridades escolares por no haber tomado medidas de prevención. "No había ningún tipo de matafuegos, de extintor, fue un peligro total (...) No pueden dejar al libre uso de alcohol y fuego a menores", completó.

Una mamá de primer año informó que la magnitud del incidente fue tal que incluso se registró a alumnos corriendo con el uniforme prendido fuego. "Salieron corriendo, uno se sacó en el patio la ropa", agregó a TN.

Explosión palermo Otros alumnos presentaron quemaduras en el 20% del cuerpo. El alumno más comprometido, Atendido en el Hospital Gutiérrez, el adolescente de 16 años fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y tuvo que ser intubado por compromiso de las vías aéreas superiores. Su pronóstico es reservado y de acuerdo a información de TN se espera que su internación dure aproximadamente un mes. Otros dos alumnos también presentan distintos niveles de gravedad, con quemaduras en 20% del cuerpo y están esperando su traslado al Hospital del Quemado para recibir una atención especializada. En cuanto al joven restante, será trasladado a una clínica privada para su atención por contar con obra social. Así fue la explosión en el colegio Guadalupe de Palermo del experimento en la clase de química Se difundió a través de redes sociales un video donde se muestra el momento exacto en que explotó el experimento químico en el colegio Guadalupe, del barrio porteño de Palermo. La práctica se realizaba este miércoles por la mañana durante una feria de ciencias y terminó con cuatro estudiantes heridos, uno de ellos en grave estado. Aunque las imágenes no son nítidas, se distingue una fuerte explosión justo cuando los alumnos manipulaban alcohol etílico para recrear el conocido “experimento del volcán”. El estallido sorprendió a los presentes y provocó una rápida intervención del personal de emergencia, que trasladó a los adolescentes a distintos hospitales de la Ciudad.

