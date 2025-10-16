Se difundió a través de redes sociales un video donde se muestra el momento exacto en que explotó el experimento químico en el colegio Guadalupe, del barrio porteño de Palermo. La práctica se realizaba este miércoles por la mañana durante una feria de ciencias y terminó con cuatro estudiantes heridos, uno de ellos en grave estado.
Así fue la explosión en el colegio Guadalupe de Palermo del experimento en la clase de química
Las imágenes muestran el instante en que un experimento químico falló durante una feria de ciencias en el colegio Guadalupe y dejó cinco alumnos heridos.
Explosión en un colegio de Palermo: el alumno más comprometido se prendió fuego "de pies a cabeza"
Explosión en el colegio Guadalupe de Palermo: uno de los alumnos dijo que "no había matafuegos en el lugar"
Aunque las imágenes no son nítidas, se distingue una fuerte explosión justo cuando los alumnos manipulaban alcohol etílico para recrear el conocido “experimento del volcán”. El estallido sorprendió a los presentes y provocó una rápida intervención del personal de emergencia, que trasladó a los adolescentes a distintos hospitales de la Ciudad.
Según el Ministerio de Salud porteño, el más afectado es un alumno de 16 años que sufrió quemaduras en el rostro y el pecho. Fue derivado al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. Permanece intubado por compromiso de las vías aéreas superiores y su pronóstico es reservado.
Es el segundo hecho en menos de una semana, con un caso similar en un colegio de Pergamino.
Incendio en el colegio Guadalupe: la palabra de alumnos
El testimonio de primera mano de un alumno de tercer año sostuvo que la mesa explotó y el fuego se extendió al alumno que encendió el experimento: "El chico se prendió fuego de pies a cabeza", dijo sobre el alumno, uno de los heridos más comprometido.
También detalló el accionar de los profesores: algunos fueron a buscar elementos para apagar el fuego mientras otro "se escondió". Entre este tipo de actividades, señaló que no se consideraban los cuidados correspondientes.
En medio de la conmoción, el alumno de tercer año, Federico, denunció públicamente la ausencia de matafuegos en el lugar y apuntó contra las autoridades escolares por no haber tomado medidas de prevención.
"No había ningún tipo de matafuegos, de extintor, fue un peligro total (...) No pueden dejar al libre uso de alcohol y fuego a menores", completó.
El alumno más comprometido se prendió fuego "de pies a cabeza"
Por su lado, el parte oficial informa que cinco alumnos fueron trasladados tras resultar heridos: entre los más comprometidos, figura el alumno principal, de cuarto año, que cuenta con quemaduras en el pecho y cara, y una alumna de primero más leve, según detalló TN.
Una mamá de primer año informó que la magnitud del incidente fue tal que incluso se registró a alumnos corriendo con el uniforme prendido fuego. "Salieron corriendo, uno se sacó en el patio la ropa", agregó a TN.
Explosión en un colegio de Palermo: cuatro heridos tras una feria de ciencias
Algunos de los nosocomios que los estaban atendiendo son los Hospitales Gutiérrez y Fernández. En diálogo con TN, la mamá de una alumna, María Laura, confirmó que el hecho fue durante una feria de ciencias con el experimento de un volcán.
Entre los componentes del volcán, figura el alcohol como ingrediente altamente inflamable y de acuerdo con el testimonio de otro padre, las autoridades les comunicaron que iban a seguir con las clases.
Sobre el incidente, la mamá de la alumna hizo un paralelismo con el caso de Pergamino. "Parece increíble, pero nuevamente es la misma historia. El tema del volcán con mala instrumentación", se sinceró la mujer.
Además agregó que siendo tan cercano con ese hecho en provincia de Buenos Aires, "no era necesario hacerlo" y que "podría haberse evitado".
