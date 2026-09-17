Confirmaron feriado en algunas localidades bonaerenses para el viernes 18 de septiembre: ¿quiénes tendrán fin de semana largo? + Agregar ámbito en









Dos pueblos de la Provincia de Buenos Aires van a gozar de una jornada especial por sus aniversarios, pero su alcance va a depender de cada municipio.

Algunas localidades bonaerenses van a tener una jornada especial este viernes. Magnific

Como muchos saben, septiembre 2026 no tiene feriados nacionales, pero algunos bonaerenses van a poder cortar la semana antes y disfrutar de un fin de semana largo único. El viernes 18 habrá una jornada especial en dos localidades de la Provincia por una fecha histórica.

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Cabe recalcar que la medida no alcanza a todo Buenos Aires, ni a todos los trabajadores o estudiantes. En esta oportunidad se trata de una celebración local y las condiciones van a variar, según el municipio y el tipo de actividad.

La fecha se debe a celebraciones locales dentro de la Provincia. Magnific Dónde será feriado el viernes 18 de septiembre de 2026 El viernes 18 de septiembre será una fecha especial para Gobernador Udaondo, en el partido de Cañuelas, y Loma Verde, perteneciente al partido de General Paz. En ambos casos, la jornada se debe a sus aniversarios fundacionales.

Al caer viernes, quienes estén alcanzados por el descanso van a poder gozar de un fin de semana largo de tres días. De todas formas, no se trata de un feriado nacional. Por eso, la actividad seguirá con normalidad en el resto del país y también en las demás localidades bonaerenses que no tengan una disposición propia para esa fecha.

El alcance del descanso cambia según el municipio y la actividad. Depositphotos Qué se conmemora el 18 de septiembre en la provincia de Buenos Aires Las dos localidades van a celebrar su aniversario fundacional, que en ambos casos se debe a la llegada del ferrocarril y se remonta a 1911. En Gobernador Udaondo, el 18 de septiembre de ese año se asignó oficialmente el nombre a la estación ferroviaria alrededor de la cual se desarrolló después el pueblo.

En Loma Verde, el origen también está ligado al tren. El 18 de septiembre de 1911, la estación del Ferrocarril Provincial recibió oficialmente ese nombre, fecha que quedó marcada como el aniversario de la localidad. Actualmente, Loma Verde pertenece al partido de General Paz. Para algunos trabajadores, el viernes podrá extender el fin de semana. Magnific Quiénes trabajarán y quiénes tendrán asueto o día no laborable El alcance de este asueto no es igual al de un feriado nacional. Los aniversarios fundacionales suelen afectar principalmente a la administración pública local y otras dependencias alcanzadas por la disposición correspondiente, pero en el sector privado la actividad puede depender de cada municipio, empleador o rubro. Por eso, quienes trabajen en Gobernador Udaondo o Loma Verde van a tener que revisar qué decisión corresponde a su actividad antes de asumir que tienen el día libre. Para el resto de los trabajadores bonaerenses y del país, el viernes 18 de septiembre será una jornada laboral habitual.