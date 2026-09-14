La localidad de Buenos Aires que tendrá feriado el 24 de septiembre + Agregar ámbito en









La medida va a alcanzar a algunos afortunados por la jornada dedicada a la patrona de Caseros y del distrito.

Una fecha especial cambiará la actividad habitual en un municipio bonaerense. Freepik

El próximo jueves 24 de septiembre, algunos vecinos bonaerenses van a gozar de un día distinto. Se trata de un feriado en el que las oficinas municipales de uno de los distritos del conurbano no van a funcionar de manera habitual, por una celebración religiosa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión ya fue oficializada por el Ejecutivo local y contempla también un esquema especial para garantizar las tareas que no pueden interrumpirse. Los festejos, además, van a continuar durante todo el fin de semana con actividades pensadas para la comunidad.

La jornada tendrá un esquema distinto para parte de los trabajadores locales. Magnific Por qué Tres de Febrero tendrá feriado el 24 de septiembre El Municipio de Tres de Febrero declaró el jueves 24 de septiembre como día no laboral para la Administración Pública municipal. El motivo es la celebración patronal de Nuestra Señora de la Merced, considerada patrona principal de la ciudad de Caseros y del partido.

La decisión fue establecida a través de un decreto del intendente y modifica el funcionamiento habitual de las dependencias locales durante esa jornada. De esta manera, el 24 de septiembre va a tener un régimen especial dentro del municipio por una fecha que forma parte de las tradiciones religiosas del distrito.

Los servicios esenciales van a seguir funcionando durante el día. Magnific A quiénes afectará el feriado en Tres de Febrero La medida alcanza específicamente a los trabajadores de la Administración Pública del Municipio de Tres de Febrero. Por lo que no se trata de un feriado nacional ni de una jornada que alcance a todos los trabajadores privados del partido.

Además del feriado, el decreto también establece que los servicios esenciales municipales deberán mantenerse durante el día. Para eso, las distintas secretarías tendrán que organizar el personal necesario para garantizar su funcionamiento. La celebración patronal también incluirá actividades para los vecinos. Magnific Los festejos que prepara Tres de Febrero por las fiestas patronales La celebración por Nuestra Señora de la Merced no terminará con el feriado del jueves 24. Las fiestas patronales van a tener su jornada principal de actividades el sábado 26 de septiembre, con propuestas comunitarias y religiosas organizadas dentro del distrito. La fecha reúne a vecinos y fieles por su importancia en Caseros, donde Nuestra Señora de la Merced es reconocida como patrona principal. Las fechas más importantes del cronograma son el jueves con el día no laboral para la administración municipal y el sábado con las actividades centrales de las fiestas patronales.