El Gobierno analiza decretar asueto o feriado por la visita del papa León XIV

Casa Rosada continúa con la organización de la visita del Sumo Pontífice. A la espera de que el Vaticano confirme la agenda oficial de la visita, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, planifica una nueva reunión interdisciplinaria para ultimar detalles.

Archivo. El gobierno decide el esquema de asuetos y feriados por la visita de León XIV.

Cada vez falta menos para que se concrete la visita del papa León XIV a la Argentina , lo que firmará el primer viaje de un Sumo Pontífice al país en casi 4 décadas. A la espera de la confirmación de la agenda oficial del Vaticano, el gobierno de Javier Milei se prepara para el evento histórico y debate una decisión crucial: si dará asueto o feriado con motivo de las actividades que se realizarán en diferentes lugares.

Se espera que la agenda de León XIV sea confirmada el próximo martes 15 de septiembre. Según pudo conocer Ámbito, en Casa Rosada aguardan por la convalidación del itinerario papal para avanzar con las decisiones finales de la organización.

En detalle, León XIV viajará a Argentina entre próximo 8 y 11 de noviembre. Atento, el Gobierno espera entonces la información del Vaticano para definir el esquema de asuetos y feriado.

Mientras tanto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , planea convocar a una nueva reunión interdisciplinaria , que reunirá a todos los actores y representantes de las jurisdicciones que participan de la organización del viaje. Entre ellos, la Iglesia Católica, el Ejecutivo y las administraciones de Buenos Aires, Córdoba y CABA.

El Gobierno y la Iglesia expresaron en un comunicado conjunto su “alegría por la presencia y el trabajo de la delegación de la Secretaría de Estado de la Santa Sede” y destacaron la articulación entre los distintos gobiernos involucrados en la organización. La semana pasada, integrantes de la delegación llegada desde Roma, funcionarios de los cuatro gobiernos involucrados y representantes del Episcopado local recorrieron los lugares que formarán parte de la agenda del Pontífice.

Aunque el programa todavía no fue oficializado, algunos puntos ya están definidos y forman parte de la planificación. El Ministerio de Seguridad dispuso el martes último la creación de tres Comandos Unificados Federales para coordinar el operativo de seguridad durante la visita. Los dispositivos funcionarán en la Ciudad de Buenos Aires, en las localidades bonaerenses de Luján y Claypole y en la provincia de Córdoba.

Qué se sabe hasta ahora de la visita de León XIV a la Argentina

El cronograma a confirmar contempla un total de 17 actividades durante los 3 días de visita. La agenda incluye encuentros con autoridades políticas, representantes de distintos sectores de la sociedad, religiosos, jóvenes y personas privadas de su libertad, además de celebraciones religiosas.

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Luego continuará su gira latinoamericana en Lima, Perú.

Una de sus primeras actividades será una visita al monumento al general José de San Martín, ubicado en el barrio porteño de Retiro, donde colocará una ofrenda floral. Durante esa misma jornada, el Papa tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei y mantener encuentros con integrantes de los poderes Legislativo y Judicial.

El cronograma también contempla una reunión con el Cuerpo Diplomático en el Palacio San Martín. La primera jornada concluirá en la Nunciatura Apostólica.

El lunes 9 de noviembre, León XIV viajará hasta el Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución dedicada a recibir y asistir a personas con discapacidad y pertenecientes a sectores vulnerables.

Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Durante la tarde mantendrá un encuentro con representantes del Mundo del Trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). La agenda continuará con un Encuentro Ecuménico interreligioso en el Palacio San Martín y una actividad con obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

Córdoba será uno de los puntos centrales de la jornada del martes 10 de noviembre. Ese día, el Pontífice viajará a la provincia, donde podría celebrar una misa en las inmediaciones de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”. Posteriormente, visitará la Catedral de Córdoba y mantendrá un encuentro con religiosos.

León XIV regresará esa misma noche a Buenos Aires. Una vez en la Capital Federal, participará de una vigilia junto a jóvenes en el Monumento a los Españoles, uno de los lugares con mayor protagonismo dentro de la agenda prevista.

El miércoles 11 de noviembre será el último día de su visita a la Argentina. El Papa concurrirá al Penal de Devoto, donde mantendrá un encuentro con personas privadas de su libertad. Después viajará hacia Luján para celebrar una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros religiosos del país.

La Basílica de Nuestra Señora de Luján será uno de los últimos destinos del Papa en su visita a Argentina. Imagen: Luis Argerich

La agenda contempla además una reunión con voluntarios en la Villa Marista, antes de concluir formalmente su estadía en territorio argentino. Horas más tarde, León XIV partirá rumbo a Lima, donde continuará la siguiente etapa de su gira latinoamericana.