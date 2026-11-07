Feriados locales en noviembre 2026: qué municipios de la Provincia de Buenos Aires tienen asueto

Noviembre todavía guarda algunas oportunidades para descansar un día extra, aunque no todos los bonaerenses tendrán la misma suerte.

Los feriados locales permitirán que muchos vecinos de la provincia de Buenos Aires tengan un descanso durante noviembre.

La provincia de Buenos Aires todavía tiene varios feriados por delante durante noviembre. En distintas localidades habrá días de descanso que pueden modificar la rutina de sus habitantes y darles la posibilidad de aprovechar una pausa antes de que termine el mes.

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Estas fechas también generan dudas sobre el funcionamiento de los bancos y las oficinas públicas , especialmente entre quienes necesitan realizar trámites y quieren saber cuándo podrán hacerlo.

Durante noviembre, distintos municipios bonaerenses tendrán días no laborables por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales. Las próximas fechas comenzarán el martes 10 y continuarán hasta el lunes 30 , con jornadas de descanso en varias localidades de la provincia.

Los días de asueto dependen de cada localidad y no siempre alcanzan a todos los habitantes de un mismo municipio.

Los asuetos alcanzan a la administración pública provincial y a las sucursales bancarias comprendidas en cada localidad. Por su parte, los comercios y las empresas privadas pueden decidir si mantienen sus actividades habituales o se suman al descanso.

También hay una diferencia importante entre los festejos que corresponden a un municipio completo y aquellos que se realizan en una localidad determinada. En este último caso, el asueto no se extiende automáticamente a las demás ciudades del partido.

Feriados patronales y aniversarios fundacionales: municipio por municipio

El martes 10 de noviembre, General San Martín tendrá una jornada especial por el Día de la Tradición, una celebración relacionada con el nacimiento de José Hernández. Ese mismo día, Bordenave, en el partido de Puan, conmemorará su aniversario fundacional.

El miércoles 11 será el turno de Casbas, en Guaminí; Roberts, en Lincoln; Stroeder, en Patagones; y Leandro Nicéforo Alem, que celebrarán sus aniversarios. Colonia San Martín de Tours, en Saavedra, también tendrá su fiesta patronal en honor a San Martín de Tours.

El viernes 13 habrá celebraciones fundacionales en Salliqueló y Arribeños, localidad de General Arenales. El domingo 15, Arroyo Dulce, en el partido de Salto, tendrá su festividad patronal, mientras que el lunes 16 Henderson, en Hipólito Yrigoyen, festejará un nuevo aniversario.

El miércoles 18 habrá asueto por los aniversarios de Monte y Ferré, esta última localidad perteneciente a General Arenales. El jueves 19 será el turno de La Plata, mientras que el viernes 20 se sumarán Magdalena, Porvenir, en Florentino Ameghino, y Pedro Luro, en Villarino.

El domingo 22, General Pueyrredón tendrá su celebración patronal en honor a Santa Cecilia, patrona de Mar del Plata. Dos días después, el martes 24, Arboledas, en Daireaux, festejará su aniversario fundacional.

El miércoles 25 será una fecha especial para Olavarría y Presidente Perón, ambos por sus aniversarios. También estará comprendida Dennehy, localidad del partido de Nueve de Julio.

El viernes 27, Monte Hermoso celebrará su festividad patronal. En el partido de Nueve de Julio, El Provincial tendrá una doble conmemoración por su aniversario fundacional y su fiesta patronal, mientras que French festejará su fundación.

El domingo 29 será el aniversario de Las Toscas, en Lincoln. Finalmente, el lunes 30 de noviembre, San Andrés de Giles celebrará su fiesta patronal en honor a San Andrés Apóstol. La misma fecha tendrá una festividad patronal en Miramar, partido de General Alvarado, y un aniversario fundacional en Bermúdez, perteneciente a Lincoln.

Los aniversarios y las fiestas patronales traerán nuevas jornadas de descanso a distintas localidades bonaerenses. Freepik

¿Cómo operan las sucursales del Banco Provincia durante los días no laborables?

Durante los asuetos municipales, las sucursales del Banco Provincia alcanzadas por la medida permanecerán cerradas al público. Por lo tanto, quienes necesiten realizar trámites presenciales deberán esperar hasta el siguiente día hábil para ser atendidos.

Sin embargo, los cajeros automáticos, la aplicación BIP Móvil y el home banking continuarán disponibles para realizar transferencias, consultar saldos, pagar servicios y efectuar otras operaciones. Algunas gestiones podrán quedar pendientes hasta que se retome la actividad bancaria.

Además de las celebraciones locales, habrá otras fechas que modificarán la atención durante noviembre. El lunes 9 será feriado nacional por la visita del papa León XIV, mientras que el martes 10 también será feriado bancario. El miércoles 11 habrá un descanso especial en la provincia de Buenos Aires por el mismo motivo.

El lunes 23 de noviembre tampoco habrá atención bancaria por el feriado nacional del Día de la Soberanía Nacional, que se trasladará desde el viernes 20.