Feriado por la visita del papa León XIV: qué va a pasar en CABA y la provincia de Buenos Aires

La esperada llegada del sumo pontífice va a cambiar la actividad durante tres días en todo el territorio del AMBA.

La visita del Papa León XIV tendrá una agenda llena de actividades durante su paso por la Argentina.

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, va a traer cambios en la actividad habitual de varias jurisdicciones. El Gobierno ya oficializó un esquema especial de feriados para acompañar su recorrido por Buenos Aires, Córdoba y Luján .

Todos aquellos que vivan en CABA y la provincia de Buenos Aires, tienen que tener en cuenta que ambas jurisdicciones tendrán feriado el lunes 9 , pero después cada una sumará una fecha diferente. La Ciudad tendrá feriado el martes 10 y la Provincia, el miércoles 11.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país , así que va a alcanzar tanto a CABA como a la provincia de Buenos Aires. Ese día, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y después va a encabezar una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

El feriado tendrá un alcance distinto según la fecha y la jurisdicción.

Además, el Decreto 1103/2026 también fijó el martes 10 como feriado exclusivamente en CABA y Córdoba , a a vez que el miércoles 11 será feriado solo en la provincia de Buenos Aires .

León XIV va a llegar al país el domingo 8 de noviembre a las 16.30 , cuando aterrice en Aeroparque desde Montevideo. Luego pasará por Plaza San Martín, Casa Rosada y el Palacio Libertad.

El lunes 9 va a empezar el día en Claypole y a las 11.30 va a celebrar una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde tendrá encuentros en la Universidad Católica Argentina y el Palacio San Martín, antes de participar de las vísperas en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde va a celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y tendrá un encuentro con representantes de la Iglesia. Esa misma tarde va a volver a Buenos Aires y, a las 20.15, encabezará una vigilia con jóvenes en Palermo.

La última fecha va a ser el miércoles 11. Después de visitar el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, León XIV viajará a Luján para celebrar una misa a las 10 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. A las 14 se va a ir desde Ezeiza rumbo a Lima.

Escuelas y oficinas públicas modificarán su actividad. Magnific

¿Habrá asueto escolar y administrativo durante su llegada?

Al tratarse de jornadas declaradas oficialmente como feriados, la actividad escolar y administrativa va a quedar suspendida en las jurisdicciones alcanzadas por cada fecha. El esquema queda de la siguiente manera:

lunes 9: feriado nacional en todo el país

martes 10: feriado en CABA y Córdoba

miércoles 11: feriado en la provincia de Buenos Aires

Esto significa que las escuelas y oficinas públicas de CABA no tendrán actividad habitual el lunes 9 ni el martes 10. La medida busca facilitar los operativos de seguridad, los traslados del Papa y la llegada de miles de fieles a las distintas actividades previstas durante su paso por el país.