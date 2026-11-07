Feriado el miércoles 11 de noviembre y no por la visita del Papa: ¿quiénes y por qué tienen este día especial?

Noviembre llega con varias fechas especiales para los bonaerenses, entre celebraciones locales y días de descanso, más allá de los feriados por la llegada de León XIV.

Los aniversarios y las fiestas patronales permitirán que algunos vecinos disfruten de un día libre a mitad de semana.

Los feriados de noviembre traerán novedades para los habitantes de la provincia de Buenos Aires . El miércoles 11, varias localidades tendrán celebraciones especiales que coincidirán con una jornada de descanso establecida por la visita del papa León XIV a la Argentina .

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Aunque los motivos son diferentes, ambas medidas tendrán lugar el mismo día . El calendario oficial permite conocer qué municipios tienen sus propios festejos y cómo funcionarán los principales servicios.

Cinco localidades bonaerenses tendrán celebraciones propias durante esa jornada . Cuatro de ellas festejarán un nuevo aniversario de su fundación, mientras que la restante tendrá una festividad religiosa.

Los trabajadores del sector privado también podrán disfrutar del feriado, aunque algunos deberán cumplir sus tareas con normalidad.

Los aniversarios corresponden a Casbas , en el partido de Guaminí; Roberts , en Lincoln; Stroeder , en Patagones; y Leandro N. Alem , en el municipio del mismo nombre.

Por su parte, Colonia San Martín de Tours , en el partido de Saavedra, celebrará el día de su santo patrono , San Martín de Tours, a quien la comunidad católica reconoce como su protector. Su festividad religiosa se conmemora cada 11 de noviembre.

Estas celebraciones figuran en la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense. Sin embargo, el Decreto 1103/2026 también estableció un feriado para toda la provincia por la visita del pontífice, por lo que el descanso no quedará limitado a esas cinco localidades.

Durante el asueto, las oficinas públicas de las localidades alcanzadas permanecerán cerradas y retomarán la atención al día siguiente. Freepik

¿Cómo funcionarán los servicios en la Provincia de Buenos Aires?

Durante el miércoles 11 de noviembre, las dependencias de la administración pública alcanzadas por el asueto permanecerán cerradas. Por este motivo, los vecinos deberán esperar hasta el día siguiente para realizar trámites presenciales en esas oficinas.

Las sucursales del Banco Provincia comprendidas en la medida tampoco tendrán atención al público. De todas formas, los cajeros automáticos, el home banking y las aplicaciones bancarias seguirán disponibles.

En cuanto a los servicios esenciales, las guardias hospitalarias y la atención de emergencias continuarán funcionando. La recolección de residuos y otras prestaciones municipales podrán tener modificaciones, dependiendo de lo que disponga cada comuna.

¿Qué pasará con los trabajadores del sector privado?

A diferencia de los empleados públicos, los trabajadores del sector privado no tienen garantizado el descanso durante los feriados locales. En estos casos, la decisión de otorgar el día libre queda en manos de cada empleador.

Esto significa que los comercios, las fábricas y otras empresas podrán mantener sus actividades con normalidad. Quienes deban trabajar cobrarán su salario habitual, sin el pago doble que corresponde a los feriados nacionales.

Por el contrario, si el empleador decide otorgar el asueto, los trabajadores podrán descansar sin que se les descuente el día de su sueldo.