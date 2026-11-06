Los bancos atravesarán un corte de cinco días consecutivos de atención presencial en sus sucursales de todo el país. La interrupción de las actividades en ventanilla comenzó este viernes 6 de noviembre y se mantendrá hasta el martes 10 de noviembre inclusive, debido a la suma del fin de semana, el feriado gremial y la visita del papa León XIV.
Bancos cerrados en Argentina por 5 días y operativos en los cajeros y terminales de depósitos: límites de extracciones y guardias de recarga
Las sucursales financieras suspendieron la atención en ventanillas desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive.
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En la provincia de Buenos Aires el cierre se va a estirar a seis días consecutivos, ya que las sucursales tampoco abrirán el miércoles 11 por el feriado provincial fijado por la misa del Pontífice en Luján. De todas formas, las operaciones electrónicas y las plataformas digitales van a funcionar con normalidad en todo el país.
6 de noviembre, Día del Bancario
La inactividad presencial se inició este viernes 6 de noviembre por la conmemoración del Día del Bancario, jornada no laborable dictada para el personal de las entidades financieras de todo el país. Durante la fecha no se llevarán a cabo gestiones presenciales ni operaciones por ventanilla.
El cronograma sigue con el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, días en los que habitualmente los bancos no abren. La atención en los mostradores recién se irá retomando según el esquema de feriados de cada provincia y las resoluciones del Banco Central.
5 días sin bancos por feriados del papa León XIV
La agenda por la llegada del papa León XIV, que arribará el domingo a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery desde Montevideo, sumó varios feriados al calendario. El Santo Padre tiene previstos encuentros en Plaza San Martín, una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y una actividad en el Palacio Libertad.
El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país, jornada en la que el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, dará una misa en el Monumento de los Españoles e irá a la UCA.
El martes 10 habrá feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba por sus actividades en esos puntos del país. Sin embargo, el Banco Central (BCRA) dispuso por la Comunicación A 8487/2026 que el feriado bancario rige para todo el país.
La atención presencial volverá el miércoles 11 en casi todas las provincias, salvo en Buenos Aires, donde se mantendrá el feriado por la misa en Luján.
Operativo en cajeros y terminales de depósitos
Para asegurar el efectivo disponible mientras las sucursales estén cerradas, las cámaras bancarias (ABA, ABAPPRA, ABE y ADEBA) informaron que montaron un operativo de recarga continua en la red de cajeros y terminales de autoservicio en todo el país.
También va a estar operativo el sistema Extra Cash, que permite retirar dinero en efectivo en supermercados, farmacias y estaciones de servicio al pagar las compras con tarjeta de débito y DNI. Todos los bancos tienen la obligación de permitir extracciones de al menos $60.000 diarios por usuario, mientras que jubilados, pensionados y asalariados pueden retirar todo su sueldo sin costo en cualquier cajero.
Los topes informados por cada entidad son:
- BBVA: Hasta $2.100.000 diarios
- Ciudad: Límite inicial de $800.000, elevable a $1.200.000 por la aplicación digital
- Credicoop: Tope de $400.000, ampliable a $1.000.000 durante 24 horas a requerimiento del cliente
- Galicia: Hasta $400.000 en la red Banelco y $1.000.000 en sus terminales de autoservicio
- ICBC: Límite máximo de $550.000 por jornada
- Macro: Límite fijado en $600.000 diarios
- Nación: Máximo de $150.000, parametrizable hasta $500.000 por homebanking
- Provincia: Monto de $400.000, modificable a través del homebanking
- Santander: Tope de $600.000 para clientes estándar y $1.000.000 para segmentos Platinum y Black
Qué operaciones podrán realizarse online
Los clientes podrán seguir operando con normalidad a través de los canales digitales, ya que las aplicaciones móviles y las plataformas de homebanking funcionarán las 24 horas durante todos los días del cierre bancario.
- Homebanking y aplicaciones móviles: Las herramientas virtuales oficiales permitirán consultar saldos, verificar movimientos de cuenta y cancelar vencimientos de tarjetas de crédito, impuestos y servicios
- Transferencias electrónicas: La emisión y recepción de transferencias inmediatas entre cuentas del sistema funcionará de forma regular
- Billeteras virtuales: Plataformas como Mercado Pago o Ualá continuarán habilitadas para operar, recibir fondos y concretar pagos en comercios mediante código QR
- Terminales de autoservicio: Los sectores automáticos de los bancos permanecerán abiertos para depósitos de efectivo, pagos de facturas e impresión de comprobantes
- Sistema "Extra Cash": Operatividad plena para retirar billetes en ventanillas de comercios adheridos al efectuar pagos con tarjeta de débito