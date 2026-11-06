Bancos cerrados en Argentina por 5 días y operativos en los cajeros y terminales de depósitos: límites de extracciones y guardias de recarga

Las sucursales financieras suspendieron la atención en ventanillas desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive.

Las entidades reforzaron la carga de dinero en los cajeros automáticos para asegurar que haya efectivo disponible los feriados.

Los bancos atravesarán un corte de cinco días consecutivos de atención presencial en sus sucursales de todo el país. La interrupción de las actividades en ventanilla comenzó este viernes 6 de noviembre y se mantendrá hasta el martes 10 de noviembre inclusive, debido a la suma del fin de semana, el feriado gremial y la visita del papa León XIV.

En la provincia de Buenos Aires el cierre se va a estirar a seis días consecutivos, ya que las sucursales tampoco abrirán el miércoles 11 por el feriado provincial fijado por la misa del Pontífice en Luján. De todas formas, las operaciones electrónicas y las plataformas digitales van a funcionar con normalidad en todo el país.

La inactividad presencial se inició este viernes 6 de noviembre por la conmemoración del Día del Bancario , jornada no laborable dictada para el personal de las entidades financieras de todo el país. Durante la fecha no se llevarán a cabo gestiones presenciales ni operaciones por ventanilla.

El cronograma sigue con el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, días en los que habitualmente los bancos no abren . La atención en los mostradores recién se irá retomando según el esquema de feriados de cada provincia y las resoluciones del Banco Central.

La agenda por la llegada del papa León XIV, que arribará el domingo a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery desde Montevideo, sumó varios feriados al calendario. El Santo Padre tiene previstos encuentros en Plaza San Martín, una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y una actividad en el Palacio Libertad.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país, jornada en la que el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, dará una misa en el Monumento de los Españoles e irá a la UCA.

El martes 10 habrá feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba por sus actividades en esos puntos del país. Sin embargo, el Banco Central (BCRA) dispuso por la Comunicación A 8487/2026 que el feriado bancario rige para todo el país.

La atención presencial volverá el miércoles 11 en casi todas las provincias, salvo en Buenos Aires, donde se mantendrá el feriado por la misa en Luján.

Operativo en cajeros y terminales de depósitos

Para asegurar el efectivo disponible mientras las sucursales estén cerradas, las cámaras bancarias (ABA, ABAPPRA, ABE y ADEBA) informaron que montaron un operativo de recarga continua en la red de cajeros y terminales de autoservicio en todo el país.

También va a estar operativo el sistema Extra Cash, que permite retirar dinero en efectivo en supermercados, farmacias y estaciones de servicio al pagar las compras con tarjeta de débito y DNI. Todos los bancos tienen la obligación de permitir extracciones de al menos $60.000 diarios por usuario, mientras que jubilados, pensionados y asalariados pueden retirar todo su sueldo sin costo en cualquier cajero.

Los topes informados por cada entidad son:

BBVA : Hasta $2.100.000 diarios

: Hasta $2.100.000 diarios Ciudad : Límite inicial de $800.000, elevable a $1.200.000 por la aplicación digital

: Límite inicial de $800.000, elevable a $1.200.000 por la aplicación digital Credicoop : Tope de $400.000, ampliable a $1.000.000 durante 24 horas a requerimiento del cliente

: Tope de $400.000, ampliable a $1.000.000 durante 24 horas a requerimiento del cliente Galicia : Hasta $400.000 en la red Banelco y $1.000.000 en sus terminales de autoservicio

: Hasta $400.000 en la red Banelco y $1.000.000 en sus terminales de autoservicio ICBC : Límite máximo de $550.000 por jornada

: Límite máximo de $550.000 por jornada Macro : Límite fijado en $600.000 diarios

: Límite fijado en $600.000 diarios Nación : Máximo de $150.000, parametrizable hasta $500.000 por homebanking

: Máximo de $150.000, parametrizable hasta $500.000 por homebanking Provincia : Monto de $400.000, modificable a través del homebanking

: Monto de $400.000, modificable a través del homebanking Santander: Tope de $600.000 para clientes estándar y $1.000.000 para segmentos Platinum y Black

Banco Provincia

Qué operaciones podrán realizarse online

Los clientes podrán seguir operando con normalidad a través de los canales digitales, ya que las aplicaciones móviles y las plataformas de homebanking funcionarán las 24 horas durante todos los días del cierre bancario.