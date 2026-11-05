Feriado inesperado el viernes 13 de noviembre: ¿quiénes son los beneficiados de este fin de semana extra largo?

Dos comunidades van a disfrutar de una jornada especial por celebraciones propias, pero su alcance dependerá del sector laboral.

Una nueva jornada especial permitirá extender el descanso en algunos puntos bonaerenses.

Noviembre de 2026 llega con varios días de descanso en la Argentina, entre feriados nacionales y celebraciones locales. En la provincia de Buenos Aires, algunas fechas van a generar un fin de semana largo , mientras que otras modifican el funcionamiento habitual de distintas actividades.

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En este contexto, el gobierno bonaerense oficializó una serie de jornadas no laborables por los aniversarios y festividades de distintos distritos. La medida alcanza principalmente a los trabajadores del sector público, aunque también contempla condiciones especiales para las actividades privadas.

Los habitantes del partido de Salliqueló y de la localidad de Arribeños , perteneciente al partido de General Arenales, tendrán un día no laborable el viernes 13 de noviembre de 2026. De esta manera, los trabajadores alcanzados por la medida podrán disfrutar de un fin de semana de tres días.

La fecha fue incluida en la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense, que establece jornadas especiales para distintos municipios y localidades durante noviembre. En Salliqueló se conmemora el 65º aniversario de su autonomía distrital . El 13 de noviembre de 1961 se promulgó el decreto que permitió su separación del partido de Pellegrini, dando origen al actual distrito.

Por su parte, Arribeños celebra su aniversario fundacional . La historia de esta localidad está relacionada con la llegada del ferrocarril y el desarrollo de los primeros asentamientos a comienzos del siglo XX. En ambos lugares suelen organizarse actividades conmemorativas. Salliqueló lleva a cabo actos institucionales y encuentros comunitarios, mientras que Arribeños acostumbra celebrar con propuestas tradicionales, música y actividades gastronómicas.

La atención de los servicios públicos tendrá cambios durante la jornada. Magnific

Cómo funcionarán los servicios públicos

El viernes 13 de noviembre será no laborable para la Administración Pública provincial y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las zonas alcanzadas por la resolución. En cambio, para la industria, el comercio y las demás actividades privadas, la jornada tendrá carácter optativo. Esto significa que los empleadores podrán decidir si otorgan el descanso o mantienen sus actividades habituales. El funcionamiento previsto es el siguiente:

administración pública provincial: jornada no laborable en los lugares alcanzados

Banco Provincia: sin atención presencial en las dependencias correspondientes

comercios y empresas privadas: apertura sujeta a la decisión de cada empleador

servicios municipales: funcionamiento según las disposiciones de cada gobierno local

servicios esenciales: atención de acuerdo con los esquemas de guardias que establezcan las autoridades

Por este motivo, quienes necesiten hacer trámites o usar servicios públicos deberán consultar previamente los canales oficiales de sus municipios. Además, el asueto tiene alcance local y no es un feriado nacional. Por lo tanto, no se extiende al resto de la provincia de Buenos Aires.

El calendario de 2026 todavía ofrece varias oportunidades para descansar. Magnific

Los feriados que quedan en 2026

El calendario de noviembre y diciembre todavía contempla varios descansos nacionales y jornadas especiales. Entre ellos se encuentran los establecidos por la visita del papa León XIV y las celebraciones de fin de año. Las fechas restantes son:

lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV

martes 10 de noviembre: feriado especial en CABA y Córdoba por la visita papal

miércoles 11 de noviembre: feriado especial en la provincia de Buenos Aires

lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20

lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

viernes 25 de diciembre: Navidad

El lunes 23 de noviembre permitirá disfrutar de otro fin de semana largo a nivel nacional. En diciembre, el martes 8 podrá combinarse con el lunes 7 para quienes tengan libre esa jornada turística.