Juicio por Báez Sosa: los rugbiers recibieron la visita de sus familiares antes del veredicto

Los rugbiers, imputados por "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" están a la espera de una condena. Mientras la querella y la fiscalía exigen cadena perpetua para los ocho implicados, la defensa a cargo del abogado Hugo Tomei plantea la posibilidad del "homicidio en riña", entre otras opciones.

Los detenidos recibieron la visita de sus familiares todos los miércoles de enero, y también contaron con la presencia ocasional del letrado Tomei.

Previo a estar alojados en Dolores, los ocho implicados por el crimen venían con prisión preventiva alojados en el penal de Melchor Romero y aún no está confirmado si luego de un eventual veredicto condenatorio, volverán a ese lugar o se les destinará otro lugar de detención.

Rugbiers

Qué condenas podrían recibir los rugbiers

En el caso de determinarse que todos tuvieron intención homicida , podría llegar a calificarse como:

a) Homicidio simple

- 8 a 25 años.

- Art. 79, Código Penal.

- Clave de esta calificación: querían matar y mataron.

b) Homicidio agravado por alevosía

- Condena perpetua.

- Art. 80, inc. 2, Código Penal.

- Clave de este agravante: la indefensión de la víctima, es decir, fue golpeada por la espalda y los autores actuaron sin riesgo.

c) Homicidio agravado por premeditación

- Condena perpetua.

- Art. 80, inc. 6, Código Penal.

- Clave de este agravante: la premeditación, es decir, se pusieron de acuerdo entre todos en que iban a matar en ese momento y de ese modo (Ej.: 5 atacando y 3 de vallado).

En el caso de determinarse que no tuvieron intención homicida , podría llegar a calificarse como:

a) Homicidio en riña o agresión

- 2 a 6 años de prisión

- Art. 95, Código Penal.

- Clave de esta calificación: violencia o agresión física (de varios) sobre la víctima, pero no se sabe quién de ellos lo mató. No se pusieron de acuerdo para matar. No hubo premeditación.

b) Homicidio preterintencional

- 1 a 3 de prisión

- Art. 81, inc. 1, b