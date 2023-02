La familia de Máximo Thomsen agredió a un móvil de TV en Zárate

https://twitter.com/AmericaTV/status/1622722902435979265 Zárate | La familia de Máximo Thomsen agredió al móvil de América Noticias



Golpearon al camarógrafo y rompieron las cámaras.



El equipo de América se encuentra custodiado por la policía.



— América TV (@AmericaTV) February 6, 2023

Allí se escucha un comentario de Thomsen que dice "no te alcanza con las condenas". Mientras el periodista sorprendido, que previamente ante el ataque le había dicho "... no, no... no" al agresor, tratando de persuadirlo, le pregunta "por qué, por qué hacen esto".

