Leandro Paredes se sumó al pedido de justicia por Fernando Báez Sosa

El posteo replicado por el jugador incluye un texto que cuenta la historia de Fernando Báez Sosa en primera persona y relata los hechos del asesinato ocurrido el 18 de enero de 2020:

"Soy Fernando Báez Sosa. El 18 de enero de 2020 salí a divertirme con mis amigos y mi novia a un boliche en Villa Gesell. En un momento le tiramos sin querer un poco de bebida en la camisa de un chico, le pedimos disculpas pero no entendieron que fue sin querer. A la salida del boliche me agarraron entre 8 y me golpearon hasta matarme, 2 más filmaban todo y se reían de mi, siendo cómplices de todo".

La cuarta jornada del juicio a los ocho rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando en Villa Gesell incluirá los testimonios de efectivos policiales que intervinieron frente al boliche "Le Brique" minutos después de la agresión de los imputados, testigos del hecho, una joven turista que asistió a la víctima y dos comerciantes que estaban a pocos metros de la escena del crimen en la madrugada del 18 de enero de 2020.

Santiago Maratea repudió a los padres de los rugbiers

Entre otros personajes conocidos, Santiago Maratea, el influencer reconocido en las redes sociales por colaborar en causas solidarias, también habló este miércoles sobre los rugbiers y criticó a los padres de los jóvenes, a quienes los tildó de "imbéciles".

Ante el inicio del juicio por el crimen de Báez Sosa que se está llevando adelante en el Tribunal Oral Criminal (TOC) de Dolores, Maratea publicó un video en sus redes sociales con el fin de apoyar a la familia de la víctima. En tanto, también apuntó contra los responsables del asesinato y sus tutores: "Qué terrible ser tan imbécil de criar así a tus hijos".