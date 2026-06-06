El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta un sábado con mínima de 14 grados según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, se esperan tormentas fuertes en dos provincias.
Niebla y lluvia en el AMBA: cuándo llegaría el agua y cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA encara una mínima de 14 grados con posible llovizna. El SMN espera lluvias fuertes en el interior del país.
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A la par, el SMN lanzó una advertencia por niebla que alcanza a la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y amplias zonas del centro del país. Según informó el organismo, se prevén condiciones de baja visibilidad debido a la presencia de neblinas y bancos de niebla persistentes durante gran parte de la jornada.
“El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, señaló el SMN.
La advertencia abarca gran parte de la provincia de Buenos Aires —incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— y sectores de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las precauciones al circular por rutas y autopistas, especialmente durante las primeras horas del día y la noche, cuando este tipo de fenómenos suele reducir aún más la visibilidad.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó para este sábado 6 de junio marcas entre los 14 y 18 grados, a la espera de una llovizna por la tarde de hasta un 40% y una noche ligeramente nublada.
Hacia el domingo 7 el tiempo podría ser más "tormentoso": la probabilidad de llovizna se podría extender hasta la madrugada y mañana para pasar a tormentas aisladas por la tarde y noche. Por su parte, las marcas se ubicarán entre los 13 y 16 grados.
Para la semana próxima, el lunes abrirá con una probabilidad de hasta 70% de lluvias durante la mañana y la máxima llegará hasta los 15 grados.
Tormentas en el interior del país: las provincias afectadas
El organismo vaticinó tormentas fuertes para Córdoba y Santa Fe, donde se espera actividad de variada intensidad, granizo ocasional, ráfagas y acumulados entre los 30 y 50 mm.