Finanzas digitales, fintech y negocios: las carreras y posgrados que crecen en las universidades

El análisis de datos cambió el perfil que demandan bancos, empresas y startups. Las casas de estudios superiores amplían su oferta de licenciaturas, MBA y maestrías en finanzas y negocios.

La expansión de las fintech y la inteligencia artificial está transformando el perfil profesional que demandan las empresas. Qué programas ofrecen las principales universidades del país.

En un contexto global atravesado por la digitalización de la economía, la irrupción de las fintech y el uso cada vez más extendido de la inteligencia artificial , el mundo de las finanzas y los negocios atraviesa una transformación profunda. Las decisiones de inversión, la gestión de empresas y el funcionamiento del sistema financiero están cada vez más vinculados al análisis de datos, a las plataformas tecnológicas y a modelos de negocio digitales que modifican la lógica tradicional del sector.

Frente a ese escenario, las universidades comenzaron a adaptar su oferta académica con carreras de grado, maestrías, MBA y programas ejecutivos orientados a finanzas, negocios internacionales y finanzas digitales . La formación especializada se volvió clave para profesionales que buscan liderar procesos de transformación en empresas, bancos, startups tecnológicas o consultoras, pero también para quienes buscan reconvertir su carrera en un mercado laboral que exige nuevas habilidades.

Contadores, economistas, administradores y especialistas en finanzas tradicionales están migrando hacia perfiles híbridos que combinan conocimientos financieros con capacidades tecnológicas, analíticas y estratégicas. La demanda del mercado apunta cada vez más a profesionales capaces de interpretar datos, comprender las nuevas herramientas digitales y tomar decisiones en entornos cada vez más dinámicos y globalizados.

En ese contexto, distintas universidades argentinas ampliaron su oferta educativa vinculada al mundo de los negocios, las finanzas y la tecnología, con programas que buscan preparar profesionales para liderar el nuevo sistema financiero digital.

La UCEMA cuenta con una oferta académica centrada en la formación de especialistas en mercados financieros, inversión y gestión de riesgos, con programas que abarcan desde el grado hasta el nivel doctoral. La Licenciatura en Finanzas ofrece formación en valuación de empresas, instrumentos financieros, administración de portafolios y gestión de riesgos, incorporando además herramientas cuantitativas, programación y análisis de datos aplicados a las finanzas.

A nivel de posgrado, la institución ofrece programas orientados a profundizar la formación profesional en mercados de capitales, finanzas corporativas y financiamiento empresarial.

"Ofrecemos formación en finanzas con los más altos estándares académicos, combinando un sólido marco teórico con herramientas aplicadas y tecnológicas que permitan a los estudiantes comprender y tomar decisiones en mercados cada vez más complejos, digitalizados y globales. Nuestros programas están pensados para acompañar todo el desarrollo profesional en el área, con una fuerte vinculación con la industria financiera y con oportunidades de investigación y formación internacional", expresó Cynthia Wilner, secretaria académica de UCEMA.

Oferta académica destacada

Licenciatura en Finanzas

Especialización en Finanzas

Maestría en Finanzas

Doctorado en Finanzas

Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

Para Florencia Scaturchio, directora de las licenciaturas en Finanzas Digitales, Finanzas y Economía, la formación en esta área parte de una realidad clara: “Las finanzas cambiaron. Hoy cualquier decisión financiera está atravesada por tecnología, datos y plataformas digitales”. En ese sentido, señaló que la carrera busca formar profesionales capaces de comprender el negocio financiero y, al mismo tiempo, desenvolverse en entornos digitales vinculados a fintech, medios de pago, criptoactivos y análisis de datos. “No alcanza con la mirada tradicional: se necesitan perfiles que puedan trabajar con datos y entender cómo funcionan los nuevos productos financieros digitales”, afirmó.

La directora de la UADE Business School, Mercedes Autunno, destacó que los programas de posgrado están diseñados para formar líderes capaces de tomar decisiones estratégicas con base en datos y tecnología, incorporando herramientas como inteligencia artificial, business intelligence y programación aplicada a la gestión empresarial. “Nuestros programas están diseñados para formar profesionales que decidan con datos, innoven con tecnología y ejecuten con impacto”, explicó. “Las organizaciones buscan profesionales preparados para liderar procesos de transformación digital y generar valor a partir de la información”, señaló, y agregó que cada vez más contadores, economistas y especialistas en finanzas se están reconvirtiendo hacia áreas vinculadas a fintech, analítica y automatización para adaptarse a un mercado laboral en rápida evolución.

Oferta académica destacada

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Finanzas Digitales

Licenciatura en Dirección de Finanzas Globales

Doble titulación en Administración de Empresas y Finanzas

Curso de Posgrado en Finanzas

Maestría en Finanzas (CFO)

MBA – Maestría en Dirección de Empresas

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas La IA está cambiando la forma de estudiar e impacta en los programas. Depositphotos

Universidad de Buenos Aires (UBA)

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA también impulsa programas orientados a comprender el nuevo escenario económico global, marcado por cambios en el comercio internacional y los flujos de capital.

Según explicó Adriana Rodríguez, subdirectora de la Maestría en Procesos de Integración Regional, "el comercio internacional y el flujo global de capitales son las variables que más crecen en el plano de la economía del planeta".

En ese marco, Guillermo Toranzos Torino, director de la Maestría en Gestión Empresaria de Negocios Internacionales, advirtió que el mundo podría estar atravesando un “cambio de época” que reconfigure el orden económico global y genere nuevas oportunidades de inversión y negocios para las empresas. "De hacerse efectivo, el acuerdo económico entre nuestro país y Estados Unidos producirá un cambio estructural en la economía argentina e implicará un acuerdo estratégico que se inserta en la estrategia mundial del país del norte, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades de negocios, como también ocurrirá con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea”, dijo.

Oferta académica destacada

Maestrías

Economía

Economía Aplicada

Gestión Empresaria de Negocios Internacionales

Gestión Integral de Riesgos

Historia Económica

Procesos de Integración Regional

Finanzas

Gestión y Análisis de Datos Financieros

Especializaciones

Administración de Organizaciones Financieras

Administración Financiera

Finanzas Digitales (Tecnología Financiera)

Mercado de Capitales

Economía Aplicada

Gestión Empresaria de Negocios Internacionales

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

En el ITBA, la formación en negocios y finanzas se articula directamente con el desarrollo tecnológico. La Licenciatura en Negocios y Tecnología, dirigida por Santiago Hutter, busca formar profesionales capaces de comprender tanto el funcionamiento del mundo empresarial como el impacto de las tecnologías emergentes en los modelos de negocio.

“Las organizaciones necesitan cada vez más profesionales que puedan conectar el mundo de la tecnología con el de los negocios”, explicó Hutter, al destacar que el objetivo es formar perfiles capaces de identificar oportunidades, innovar y liderar procesos de transformación digital.

Además, la institución anunció recientemente el lanzamiento del primer Doctorado en Inteligencia Artificial del sistema universitario argentino, orientado a formar investigadores en una disciplina clave para el desarrollo económico y tecnológico. “Esto representa un paso fundamental para la formación de recursos humanos de excelencia en una de las áreas estratégicas del conocimiento. No solo estamos formando expertos con herramientas técnicas de vanguardia, sino también líderes capaces de influir en la investigación, la industria y las políticas públicas”, afirmó el Dr. Pablo Fierens, director del Doctorado en Inteligencia Artificial del ITBA.

Oferta académica destacada

Carreras de grado

Licenciatura en Analítica (Data Science)

Licenciatura en Negocios y Tecnología

Posgrados

Maestría en Fintech

Maestría en Business & Technology

Doctorado

Doctorado en Inteligencia Artificial

La revolución tecnológica del sistema financiero impulsó una nueva generación de licenciaturas, maestrías y MBA orientados a negocios digitales, inteligencia artificial y mercados globales.

Universidad Austral

En la Universidad Austral, la formación en finanzas y negocios digitales busca integrar conocimiento académico con experiencia directa del sector empresarial. Según explicó Marcelo Macaño Velay, director del programa Fintech y Negocios Digitales, "tenemos doctores en las materias que enseñan lo último que se está investigando en el mundo, pero también practitioners: directivos, CEOs, CFOs y fundadores de fintech que cuentan qué están haciendo hoy y qué planean para el futuro. Ese intercambio genera un aprendizaje muy completo para los alumnos”, señaló.

Para Macaño, el perfil profesional que hoy demanda el mercado financiero es cada vez más amplio y requiere integrar conocimientos tradicionales con nuevas herramientas tecnológicas. “Las habilidades financieras clásicas —decisiones de inversión, financiamiento, análisis financiero o valuación de empresas— siguen siendo fundamentales, pero hoy deben complementarse con tecnología”, afirmó. Destacó además que hoy el sistema financiero exige profesionales que integren finanzas tradicionales con tecnología, incluyendo inteligencia artificial, blockchain y nuevas herramientas digitales, ya que el crecimiento del ecosistema fintech está transformando la industria financiera: “El sector fintech está impulsando un cambio muy fuerte en la industria. Las empresas buscan profesionales que entiendan tanto las finanzas como estas tecnologías, además del marco regulatorio y el ecosistema digital. La demanda laboral hoy va claramente en ese sentido”, reflexionó.

Oferta académica destacada

Carreras de grado

Economía Empresarial

Administración de Empresas

Negocios Digitales

Contador Público

Marketing

Posgrados y programas vinculados a finanzas