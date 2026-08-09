Frío extremo, nevadas y viento Zonda: cuáles son las provincias bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene avisos en 15 provincias, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y sectores bonaerenses tendrán una jornada muy fría, con temperaturas mínimas de hasta 5 grados durante las primeras horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para este domingo por distintas condiciones meteorológicas que afectan a 15 provincias . El escenario incluye temperaturas muy bajas, nevadas y fuertes ráfagas , mientras que en la Ciudad de Buenos Aires y distintos sectores bonaerenses también se espera una jornada fría, con registros que durante las primeras horas se ubicaron alrededor de los 5°C .

El aviso por bajas temperaturas alcanza a CABA y sectores de la provincia, además de áreas de Tucumán, Catamarca, Corrientes, Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz . De acuerdo con el organismo, las condiciones previstas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Las condiciones más adversas también se concentrarán en sectores cordilleranos. En el sur de Mendoza y el noroeste de Neuquén se mantiene una alerta amarilla por nevadas , con acumulaciones estimadas de entre 15 y 25 centímetros , aunque localmente podrían registrarse valores superiores. Por otra parte, en el oeste de La Rioja y Catamarca se esperan vientos de entre 60 y 80 kilómetros por hora , con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora .

El viento Zonda constituye otro de los fenómenos contemplados en los avisos del SMN. La alerta alcanza a sectores de Catamarca, Salta y Tucumán , donde se prevén velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora , con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora .

Frente a estas condiciones, el organismo recomendó tomar precauciones tanto dentro como fuera del hogar. Entre las principales medidas se encuentran asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento, revisar techos, canaletas y desagües y mantener los ambientes ventilados para prevenir la acumulación de monóxido de carbono.

También aconsejó disponer de agua potable, alimentos y un kit de emergencia, evitar acercarse a ventanas y puertas durante los episodios de viento y mantenerse alejado de árboles, postes, carteles y estructuras que puedan desprenderse. En las zonas afectadas por nieve, pidió circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve y conducir con especial precaución.

Frío en gran parte del país: las temperaturas previstas para este domingo

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el domingo transcurrirá con temperaturas bajas y marcas inferiores a los 10°C durante buena parte del día. La Ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 4°C y una máxima de 13°C. El cielo permanecerá despejado durante la mañana y el mediodía, aunque se espera un aumento de la nubosidad hacia la tarde y la noche, acompañado por vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

Para el lunes, el SMN anticipó un descenso leve de las temperaturas y descartó lluvias. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la jornada comenzó con una mínima de 2°C y tendrá una máxima de 11°C. Las condiciones serán similares a las de la Ciudad, con cielo despejado durante las primeras horas y mayor presencia de nubes durante la tarde y la noche. Para lunes y martes no se prevén precipitaciones, aunque el miércoles podrían aparecer lluvias aisladas durante la segunda mitad del día.

El frío también se hará sentir en buena parte del territorio nacional, aunque con diferencias según la región. En Córdoba, se esperan entre 2°C y 15°C; en Tucumán, entre 5°C y 15°C; en Santa Fe, entre 4°C y 15°C; y en Entre Ríos, entre 4°C y 13°C. En Jujuy, el termómetro oscilará entre 3°C y 17°C, mientras que en Salta se esperan registros similares. Misiones tendrá una jornada más templada, con una mínima de 12°C y una máxima de 18°C, y en La Rioja se prevén entre 4°C y 15°C.

En Santiago del Estero, las temperaturas estarán entre 8°C y 18°C; en San Luis, entre 3°C y 12°C; en San Juan, entre -1°C y 12°C; y en Mendoza, entre 1°C y 8°C. En Río Negro se esperan marcas de 3°C a 10°C, mientras que Chubut tendrá entre 1°C y 8°C. La jornada más fría se anticipa en Santa Cruz, donde la mínima será de -3°C y la máxima apenas alcanzará los 4°C.