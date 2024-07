Giro en el caso Loan: pidió declarar el yerno de Laudelina

El novio de la hija de Laudelina se presentó en el juzgado de Goya para declarar, aunque la jueza no la haya citado

Alejandro González , novio de Macarena , hija de Laudelina - tía de Loan Peña y detenida por su desaparición-, acudió este lunes por la tarde a la justicia federal de Goya para declarar, aunque la jueza que lleva adelante la investigación no lo haía citado.

“Me amenazaron con llevarme detenido si volvían a mi casa y yo no tenía información. Me causaron mucho miedo. Decían que yo había estado en el almuerzo y no es así", denunció el joven en diálogo con C5N.