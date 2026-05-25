Detuvieron a otro argentino en Brasil por mandar mensajes racistas contra un niño de 7 años + Agregar ámbito en









El acusado está bajo investigación por capturar imágenes del menor y difundirlas con contenido altamente discriminatorio y mensajes de odio.

El mensaje racista que le encontraron al argentino en su celular en Brasil.

Un nuevo caso de racismo cometido por un argentino en Brasil provocó un gran rechazo social. En esta oportunidad, las autoridades arrestaron a un hombre de 63 años en el estado de Minas Gerais. Al sospechoso se lo acusa de registrar fotos y videos de un niño de siete años en una excursión. Luego, el hombre mandó esos archivos junto a frases de odio donde decía de forma textual que podía “tomarlo como esclavo”.

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El incidente sucedió el pasado domingo a bordo del histórico tren turístico Maria Fumaça, el cual realiza el trayecto entre las localidades de São João del-Rei y Tiradentes. El acusado fue identificado bajo el nombre de Eduardo Ignacio. La captura se logró después de que la mamá del pequeño descubriera los textos discriminatorios en el propio teléfono del señor, luego de ser avisada por otro pasajero.

Al enterarse de esto, la mujer enfrentó al sospechoso de inmediato y le exigió ver su celular. En un primer momento, el ciudadano argentino negó haber grabado al chico y se resistió a enseñar el dispositivo. Sin embargo, cuando finalmente logró revisar el dispositivo, descubrió los chats privados donde el hombre compartía las imágenes del nene junto a comentarios racistas vinculados a su color de piel.

Según consta en la denuncia, el sospechoso escribió en uno de los chats que podía “tomarlo como esclavo”. Asimismo, en otra de las charlas encontradas, el hombre proponía la idea de “tomar una esclava” con el objetivo de que cuidara a las nietas de su contacto.

El descubrimiento provocó un enojo inmediato entre los viajeros y los empleados del tren. Todos ellos actuaron con rapidez para evitar que el hombre se escapara. Por esa razón, lo encerraron en un vagón hasta que el tren llegó a la última estación, donde ya los esperaba la policía.

Argentino detenido en Brasil por racismo: cómo sigue el caso Las autoridades brasileñas trasladaron al ciudadano argentino a la sede policial de São João del-Rei. Allí quedó bajo arresto mientras la justicia investiga el caso por el delito de racismo. Cabe destacar que este crimen recibe castigos muy graves bajo las leyes actuales de Brasil. La justicia ahora investiga si el acusado cometió otros hechos parecidos en el pasado o si envió esas fotos a más contactos. Por su parte, la empresa VLI, encargada de manejar el tren turístico, publicó una nota oficial para condenar el ataque. En el texto, los directivos manifestaron su “total rechazo a cualquier acto de discriminación o racismo”. Asimismo, la compañía se comprometió a ayudar a los investigadores brasileños con todos los datos que hagan falta para esclarecer la causa.

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