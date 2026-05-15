Antes del juicio por Loan Peña, la Justicia hará una inspección en la casa de su abuela

La medida se realizará en el paraje El Algarrobal, donde el nene fue visto por última vez en junio de 2024. El debate oral tiene fecha de inicio para el 16 de junio, tres días después del segundo aniversario de su desaparición.

El juicio por la desaparición de Loan Peña comenzará el 16 de junio, casi dos años después de que el nene fuera visto por última vez en Corrientes.

La Justicia realizará una inspección ocular en la casa de Catalina Peña , la abuela de Loan Danilo Peña , antes del inicio del juicio por la desaparición del nene en Corrientes. La medida se llevará a cabo en la propiedad ubicada en el paraje El Algarrobal , en la localidad de 9 de Julio , donde el chico fue visto por última vez.

El procedimiento está previsto para este martes y busca que el tribunal pueda tomar contacto directo con uno de los escenarios centrales de la causa. Según informaron fuentes judiciales, la recorrida permitirá aportar una “dimensión concreta y territorial” del lugar, además de evaluar con mayor precisión las distancias, los tiempos y las características de la zona donde ocurrieron los hechos investigados.

El juicio comenzará el próximo 16 de junio , tres días después de que se cumplan dos años de la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024 luego de un almuerzo familiar en la casa de su abuela.

De acuerdo con la investigación, Loan llegó ese día a caballo junto a su padre hasta la vivienda de Catalina Peña . El almuerzo comenzó entre las 12.30 y las 13.00 , horario que fue reconstruido a partir de una foto tomada por Laudelina Peña .

El nene fue visto por última vez a las 13.52 , cuando caminaba hacia una zona de monte junto a otras personas. Más tarde, a las 15.26 , intentaron avisarle a su madre que el chico no aparecía.

La hipótesis principal de la fiscalía sostiene que Bernardino Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Laudelina Peña aprovecharon un momento de distracción del padre y de la abuela para apartar a Loan con la excusa de ir a buscar naranjas.

Según esa línea investigativa, durante el trayecto Laudelina habría convencido a una prima del nene de regresar a la casa, por lo que Loan quedó solo con los adultos. Una vez en la zona del naranjal, según consta en la causa, “se produjo un suceso que terminó con la sustracción de Loan, el cual fue alejado del lugar y ocultado”.

Los investigadores sospechan que el chico fue trasladado en una camioneta blanca perteneciente a Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava, vehículo en el que perros rastreadores marcaron olor compatible con Loan. En la causa también se apunta contra el comisario Walter Adrián Maciel, acusado de haber montado un “falso escenario de búsqueda” para entorpecer la investigación.

Desde la desaparición, una de las pocas pistas materiales fue el hallazgo de uno de los botines del nene en un campo vecino. Si bien en distintos momentos se atribuyó el hallazgo a otras personas, la investigación concluyó que habría sido el propio Maciel quien lo plantó.

Quiénes son los acusados que llegarán al juicio

En el debate oral se analizarán dos causas unificadas por “conexidad objetiva”, es decir, por la existencia de una vinculación directa entre los hechos investigados en ambos expedientes.

El primer grupo de acusados está integrado por Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Walter Adrián Maciel. Los seis primeros están acusados de sustracción y ocultamiento en calidad de coautores, mientras que el excomisario está señalado como partícipe necesario. Ese delito prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión.

Para la fiscalía, Loan no se perdió, sino que fue sustraído y ocultado mediante una acción coordinada de los principales imputados.

La segunda causa involucra a Federico Rossi Colombo, Nicolás “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Según la acusación, estas personas llegaron a 9 de Julio como supuestos integrantes de la fundación Lucio Dupuy, una organización dedicada a la lucha contra la violencia infantil, y mantuvieron contacto con testigos e imputados. Sin embargo, los investigadores determinaron que esa presentación era falsa.

La fiscalía federal les atribuyó presuntas maniobras para desviar la investigación y les imputó delitos como privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales.