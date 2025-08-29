ANSES dará beneficios exclusivos a los jubilados y pensionados que cobren a través del Banco Nación a partir de septiembre 2025

El Ministerio de Capital Humano lanzó un programa con descuentos y reintegros en estas cadenas supermercados para ahorrar en las compras diarias.

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las jubilaciones aumentarán un 1,9% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

A partir de septiembre 2025, los jubilados y pensionados que perciban sus haberes en el Banco Nación accederán a un conjunto de beneficios diseñados para aliviar el bolsillo y optimizar el presupuesto a la hora de comprar. La medida, impulsada por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) en conjunto con el Ministerio de Capital Humano , busca acompañar a uno de los sectores más afectados por la inflación y garantizarles el acceso productos de primera necesidad.

La propuesta incluye descuentos exclusivos en cadenas de supermercados de alcance nacional y un esquema de reintegros que permitirá optimizar cada gasto. Además, el organismo previsional dirigido por Fernando Bearzi, confirmó que las prestaciones aumentarán un 1,9% el próximo mes y que, junto con los montos actualizados, un grupo de titulares recibirá un bono de ingresos adicional de $70.000.

El Ministerio de Capital Humano , junto con ANSES y el Banco Nación , oficializó un programa de beneficios que entrará en vigencia en septiembre. La iniciativa contempla un reintegro exclusivo del 5% para jubilados y pensionados que realicen sus compras en las principales cadenas de supermercados del país.

La devolución se aplicará sobre pagos efectuados con tarjeta de débito o crédito a través de la billetera virtual BNA+ MODO , con un tope de $20.000 mensual.

jubilados-anses-pensionados-jubilaciones.jpg Depositphotos

Entre las empresas adheridas se encuentran Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Josimar y Vea, lo que garantiza una amplia variedad de opciones de consumo.

Además, el proyecto suma un extra: el Banco Nación acreditará diariamente en las cuentas de los titulares una remuneración equivalente al 32% de TNA sobre el saldo disponible, hasta un máximo de $500.000.

Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en septiembre 2025

Con esta nueva actualización, las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 1,9% en septiembre, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC).

Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 y toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un aumento en las prestaciones sociales proporcional a este dato.

Y, en caso de que el organismo siga entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a quienes cobren la mínima, los valores quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $390.277,17 ( $320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ( $256.221,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $294.194,02 ( $224.194,02 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.114.977,6 a $2.155.162,17.

Quiénes acceden al bono de $70.000

Desde el año pasado, el Gobierno Nacional entrega un bono de ingresos adicional cada mes. El objetivo de este refuerzo que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

Pese, a que la entidad aún no lo confirmó, se espera su continuidad en septiembre 2025. De esta manera, si esto sucede y el refuerzo sigue congelado, el requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $320.277,17. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $390.277,17 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.