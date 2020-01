González García: el riesgo de coronavirus en Argentina es lejano

“Nunca uno puede estar tranquilo, pero digamos que yo veo el riesgo por hoy lejano; la propia Organización Mundial de la Salud no ha decretado la emergencia sanitaria mundial porque considera que no reúne las características, en el sentido de que se tienen que comprobar una serie de cosas que no están comprobadas”, explicó.

Al respecto, subrayó que el país “ha pedido con Cancillería máxima alerta con respecto a nuestros ciudadanos y los ciudadanos que viven en la propia ciudad están bien y los que viven en China también. Ninguno tiene ningún síntoma, acá no ha habido síntomas, pero tenemos obviamente en alerta máxima todo el sistema de sanidad de fronteras que depende del Ministerio de Salud”.

Además, el ministro contó que analizó con el presidente Fernández “el estado epidemiológico de la Nación” y afirmó que “se trabaja intensamente con los dos temas que más nos ocupan ahora, que son sarampión y dengue”.

“En sarampión, en la última semana tuvimos 4 nuevos casos, lo cual hace que tengamos 118 casos en total concentrados en cuatro partidos del Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires”, detalló. Al respecto, sostuvo que “se está trabajando intensamente tratando de bloquear, revacunando”.