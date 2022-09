Google: cuenta regresiva para la app Hangouts

¿Qué pasará con Hangouts a partir de ahora?

La aplicación dejó de estar operativa definitivamente en todos los dispositivos Android. Aquellos usuarios que ya la tenían descargada en sus celulares, como consecuencias de esta medida, ya no podrán iniciar sesión en ella. Por otra parte, aquellos que no la tenían pero pensaban bajarla, ya no podrán porque la aplicación ya fue removida de la Play Store y, en su lugar, dirige a los usuarios al servicio Chat.

Los usuarios que habitualmente utilizaban Hangouts también se enterarán del anuncio mediante la aplicación. La propia app recuerda a los usuarios que Google Chat reemplazó sus servicios y que, para seguir accediendo a las conversaciones mediante la nueva plataforma, es necesario ingresar desde Gmail o descargando la aplicación por separado.

En este marco, por el momento la única forma posible de acceder a Hangouts es mediante la versión web. Y se espera que siga siendo asi, al menos hasta el 1 de noviembre, fecha en la que la aplicación dejará de funcionar de manera definitiva. De hecho, la propia web recuerda también al usuario que Hangouts dejará de estar operativa "pronto". También aclara que, hasta su cierre, algunas de sus funciones no se podrán usar "de la manera esperada".